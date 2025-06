Ein bemerkenswerter Value Fonds

Der ACATIS Aktien Global Fonds ist ein sehr puristisch nach Value-Kriterien investierender Fonds, der seit seiner Auflage vor nun 28 Jahren von Dr. Hendrik Leber gemanagt wird. Der Fonds belegt, dass sich Geduld auszahlt und langfristig die Wertschöpfung von Aktien auch über Krisen hinweg gute Ergebnisse erzielt

Das Value Investing muss langfristig einer passiven oder trendorientierten Anlagepolitik überlegen sein, weil es sich am Wert und nicht am Preis von Unternehmen ausrichtet. Warren Buffett, in der Investmentwelt auch als „Orakel von Omaha“ bekannt und medial gerade sehr beachtet, weil er vor den Börsenturbulenzen im Frühjahr einen hohen Cash-Bestand aufgebaut hat, hat das überzeugend begründet und lebt es mit seiner Investmentholding Berkshire Hathaway seit vielen Jahren erfolgreich vor. Ein Highlight für Viele ist deshalb die Hauptversammlung seines Unternehmens, zu dem auch regelmäßig ein kleines Team von ACATIS nach Omaha/Nebraska fährt. Bei diesem jährlich im Mai stattfindenden „Woodstock der Kapitalisten“ lädt ACATIS immer wieder seine „Value-Batterien“ auf und trifft sich mit Value-Investoren weltweit.

Warren Buffett steht neben dem Value Investing zugleich für aktives Investieren, dessen hoher Wert sich gerade bei Marktverzerrungen zeigt. Denn bei allgemeinen Börsenrückgängen, zum Beispiel infolge politischer Ereignisse, bieten sich für aktive Fondsmanager besonders gute Chancen, hochwertige Unternehmen zu attraktiven Kursen zu finden und in der Folge überdurchschnittliche Renditen zu erzielen.

Der ACATIS Aktien Global Fonds, der älteste Fonds aus dem Haus ACATIS, folgt seit seiner Auflage vor über einem Vierteljahrhundert einer aktiven Value-Strategie nach Warren Buffett und hat damit schon einige turbulente Börsenphasen und Modethemen hinter sich gelassen. Insgesamt erzielte Dr. Leber mit dem Fonds ein Plus von über 1000 Prozent seit seiner Auflage im Mai 1997.

Das klassische Value Investing hat ACATIS in der Zwischenzeit allerdings unter dem Stichwort „Buffett 2.0“ weiterentwickelt. Denn das alleinige Betrachten von Kennzahlen wie beispielsweise dem Kurs-Buchwert-Verhältnis oder dem Kurs-Gewinn-Verhältnis ist nicht mehr aussagekräftig genug. ACATIS bewertet deshalb auch die Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells eines Unternehmens, um einen fairen Preis für ein Unternehmen zu ermitteln. Diese Anpassung ist wichtig, weil Digitalisierung und Innovationen klassische Geschäftsmodelle und strategische Burggräben zerstören. Durch diese Weiterentwicklung ist der ACATIS Aktien Global Fonds gut aufgestellt für die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts.

Der ACATIS Aktien Global Fonds kann ein attraktives Basisinvestment für Anleger sein, die ihren Fokus auf wertorientiertes Anlegen setzen und einen langfristigen Anlagehorizont haben.

Der ACATIS Aktien Global Fonds wird aktiv und unabhängig von einer Benchmark gemanagt. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

