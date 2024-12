Eigenkapitalerhöhung: „ImmoChance Deutschland 12 Renovation Plus“

Noch Ende November wurde das Volumen auf mittlerweile 80 Mio. Euro angehoben. Nach mehreren sukzessiven Erhöhungen seit Emission des Fonds im Frühjahr 2023 – zuletzt Anfang Oktober auf 70 Mio. Euro – hat der Fonds sein ursprünglich prospektiertes Eigenkapitalziel von 40 Mio. Euro nun verdoppelt.

Grund für diese Anpassung ist die in den letzten Monaten deutlich gestiegene Platzierungs-geschwindigkeit, welche aus mehreren Faktoren resultiert: Neben dem großen Vertrauen der Anleger in die bewährte Strategie des Fonds bzw. der Fonds-Familie, hat insbesondere das bereits umfangreich erworbene Immobilien-Portfolio zu herausragenden Konditionen überzeugt.

„Unsere Anleger sehen, dass wir in der Lage sind, in der aktuellen Marktlage exzellente Investitions-möglichkeiten zu nutzen“, erklärt Gordon Grundler, Vorstand des Fonds-Emittenten Primus Valor. „Dies spiegelt sich in der beeindruckenden Nachfrage nach unserem Fonds wider.“

Mit der Erhöhung des Fondsvolumens auf 80 Mio. Euro kann der Alternative Investmentfonds ICD 12 R+ gezielt in weitere lukrative Immobilienprojekte investieren und so das Potenzial für attraktive Renditen zusätzlich steigern. Interessierte Anleger sollten schnell handeln, da der Platzierungs-zeitraum am 31.12.2024 endet.

