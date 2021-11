Drei Schlüssel zu einer Erfolg versprechenden Asien-Strategie

Asien ist für Anleger in erster Linie aufgrund seiner Wachstumsdynamik attraktiv. Dennoch besteht das Risiko von Kurskorrekturen, das sich am besten mit einer guten Diversifikation begrenzen lässt. Eine Asien-Strategie, die mehrere Anlageklassen abdeckt, bietet hier klare Vorteile.

Asien ist in Bezug auf seine Wirtschaftskraft heute schon bedeutend und wird an Bedeutung weiter gewinnen. Dies ist auch, aber längst nicht nur, auf die Stellung Chinas als eines der wirtschaftlich führenden Länder zurückzuführen. Gemäß Schätzungen wachsen Länder wie Indien, Indonesien, Malaysia, die Philippinen, Singapur oder Thailand in den kommenden Jahren stärker als die Weltwirtschaft.

So vielfältig der über 40 Länder umfassende Kontinent ist, so vielfältig sind auch die Chancen, die sich Anlegern bieten. Deshalb stellt sich die Frage, wie diese Chancen am besten zu nutzen sind. Dass auch Finanzmärkte wachstumsstarker Staaten nicht vor Rückschlägen gefeit sind, hat sich dieses Jahr beispielsweise in China gezeigt. Wer zu große Wertschwankungen nach Möglichkeit vermeiden und nicht zu stark von einer Anlageklasse abhängig sein möchte, wählt mit Vorteil eine asiatische Multi-Asset-Strategie. Bei UBS Asset Management besteht diese aus drei Elementen.

Aktien für Kapitalwachstum: Unsere Aktienspezialisten berücksichtigen drei langfristige Trends in Asien, aus denen Anlagechancen entstehen können: Das sich verändernde Konsumverhalten führt unter anderem zu einer immer größeren Nachfrage nach Premiumprodukten. Asiatische Unternehmen entwickeln sich zunehmend zu globalen Technologieführern, vor allem in den Bereichen Halbleiter, Hardware und E-Commerce und demografische Veränderungen wie die Alterung der Gesellschaften lassen den Bedarf an Gesundheits- und Versicherungsprodukten steigen.

Anleihen für Einkommen aus Coupons: Das Renditeniveau asiatischer Anleihen ist in der Regel höher als jenes vergleichbarer Anleihen aus Europa oder den USA. Dementsprechend lässt sich ein höheres Coupon-Einkommen erzielen.

REITs für Einkommen aus Dividenden: Ausgewählte Real-Estate-Investment-Trusts (REITs) aus Asien und dem pazifischen Raum werfen attraktive Dividendenrenditen ab, die jene asiatischer Aktien oftmals übertreffen.

Mit einer aktiven Asset Allocation, die je nach Marktumfeld die Gewichtung von Aktien, Anleihen und REITs verändern kann, lassen sich große Wertschwankungen abfedern.