Dr. Peters Group schüttet rund 80 Millionen Euro aus

„In den ersten sechs Monaten dieses Jahres haben wir ein Auszahlungsvolumen von rund 80 Millionen Euro realisiert. Über 80 Prozent dieses Volumens kommt aus Fondsbeteiligungen und Investments für Privatanleger“, berichtet Dr. Peters-CEO Nils Hübener höchst erfreut. Dieses Zwischenergebnis übertrifft bereits jetzt die Ausschüttungen des gesamten Vorjahres, die sich auf rund 56 Millionen Euro beliefen.

Zu dieser positiven Entwicklung trägt vor allem die Assetklasse Aviation bei. Allein aus dem Fonds „Flight Invest 49“, der seit Anfang 2022 von Dr. Peters gemanagt wird, wurden im Februar dieses Jahres rund 37 Millionen Euro ausgezahlt. Insgesamt leisteten sieben Flugzeugbeteiligungen Auszahlungen von rund 62,5 Millionen Euro.

Herausragend ist die Performance eines internationalen Club Deals in der Schifffahrt. Gemeinsam mit einem Joint Venture-Partner wurde der Produktentanker „Carolina“ nach nur 13 Monaten Haltezeit auf Wunsch der Investoren zu einem sehr guten Preis verkauft. Die Investoren erhielten hierdurch im ersten Halbjahr 2024 sowohl ihr eingesetztes Kapital zurück als auch eine erste Dividendenzahlung in Höhe von 10 Prozent – in Summe rund 12 Millionen Euro. Eine weitere Dividendenzahlung in ähnlicher Höhe ist für die kommenden Monate vorgesehen.

Immobilieninvestments überzeugen mit hoher Stabilität

Die Assetklasse Immobilien, in der gut die Hälfte der Fonds bereits entschuldet sind, glänzt in der Gesamtbetrachtung mit verlässlichen Erträgen und kontinuierlichen Auszahlungen – und das mittlerweile seit fast 50 Jahren. Im ersten Halbjahr 2024 wurden den Anlegern der Dr. Peters-Immobilienfonds rund 4 Millionen Euro ausgezahlt. Hinzu kamen rund 1,4 Millionen Euro an Zinszahlungen für Wertpapiere, die für die vorrangige Verwendung im Immobilienbereich von Dr. Peters aufgelegt worden sind.

Eine bedeutende Ergebnisstütze waren die sechs Pflegeimmobilien, deren Mietverträge die Dr. Peters Group erst kürzlich erfolgreich verlängern konnte sowie fünf weitere Pflegeimmobilien, für die neue Mietverträge Ende 2021 bzw. Mitte 2024 langfristig abgeschlossen worden sind.

„Die Erfahrungen zeigen, dass sich langlaufende Sachwertinvestments lohnen. Vor allem unsere Immobilienfonds dienen als Stabilitätsanker und sind ein anschauliches Beispiel für langfristig verlässliche Cashflows und attraktive Renditen. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass die Realwirtschaft initiale Ergebnispläne verändern kann. Für die Bewirtschaftung der Assets auch in herausfordernden Zeiten ist unser Management verantwortlich. Und das mit Erfolg, wie man anhand der vorliegenden Zahlen sieht“, kommentiert Hübener die Halbjahresbilanz.

Bereits drei Vollplatzierungen im Neugeschäft

Zufriedenstellend entwickelt sich auch das Neugeschäft der Dr. Peters Group. „Obwohl viele Anleger wegen der geopolitischen Spannungen und wirtschaftlichen Turbulenzen vorsichtig agieren, spüren wir eine anhaltend hohe Nachfrage nach professionellen Sachwertinvestments. Die Entscheidungsprozesse dauern allerdings zurzeit etwas länger als sonst“, berichtet Vertriebsgeschäftsführer Sven Mückenheim.

Im ersten Halbjahr 2024 erreichte Dr. Peters unter anderem die Vollplatzierung der „5,75 % Flughafenhotel Düsseldorf Anleihe“ mit einem Emissionsvolumen von 18 Millionen Euro. Der 6b-Fonds „Immobilienwerte II Aschaffenburg“ war zum 30. Juni 2024 zu 60 Prozent vertrieben. Außerdem konnten im Berichtszeitraum zwei Private Placements vollplatziert werden. Zu Sommerbeginn lancierte Dr. Peters den Nahversorgungsfonds „Immobilienportfolio Deutschland II“ und arbeitet derzeit an noch mindestens einem weiterem Investmentangebot aus dem Bereich Immobilien.

Infos hier