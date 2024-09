DPAM: Unternehmensanleihen-ETFs nicht immer günstig

ETFs erfreuen sich seit ihrer Einführung in Nordamerika in den 1990er Jahren und in Europa im Jahr 2000 großer Popularität. Hauptgründe sind die niedrigen Kosten, die Vorteile von Indexstrategien, der einfache Zugang und die Liquidität.

Hochzins-ETFs sind tendenziell volatiler als Hochzinsfonds. Ihr Rendite-Risiko-Verhältnis ist schlechter. Investoren bieten sie keinen Vorteil, insbesondere wenn diese Zugang zu institutionellen Anteilsklassen mit niedrigeren Gebühren haben. Bei Markteinbrüchen weisen ETFs in den Kategorien Investment Grade und High Yield tendenziell größere Verluste auf als der Index. Der Renditeunterschied zwischen aktiven Fonds und ETFs lässt sich zum Teil auch dadurch erklären, dass ETFs nicht am Primärmarkt teilnehmen können. Aktive Fonds erhalten dort bei der Emission neuer Anleihen üblicherweise eine Emissionsprämie.

Meistens schneiden diese liquiden Indizes schlechter ab als die von aktiven Fonds verwendeten. Und selbst wenn sich ETFs auf die liquidesten Anleihen konzentrieren, werden in manchen Fällen einige davon nur selten am Sekundärmarkt gehandelt. Während aktive Fondsmanager diese im Fonds behalten können, optimieren viele ETFs ihre Portfolios, indem sie die am wenigsten liquiden Wertpapiere im Index nicht halten. Diese Optimierung führt unweigerlich zu einer Abweichung (tracking error) vom zugrundeliegenden Index und damit zu einer Underperformance, die größtenteils durch die Verwaltungsgebühren entsteht.

ETFs kombinieren die Merkmale eines SICAV-Fonds (Zeichnung/Rücknahme von Fondsanteilen) mit denen einer Aktie (kontinuierlicher Börsenhandel). Am Primärmarkt sind „autorisierte Teilnehmer“ berechtigt, ETF-Anteile zu schaffen und zurückzunehmen. Jeden Tag veröffentlicht ein ETF-Manager eine Liste der Wertpapiere, die er in den Fonds aufnehmen möchte (Creation Basket). Um neue Anteile zu schaffen, kauft ein autorisierter Teilnehmer alle Wertpapiere in diesem Basket im richtigen Verhältnis, hinterlegt diesen Wertpapierkorb zusammen mit einer Barkomponente in einem Treuhandvermögen und erhält im Gegenzug ETF-Anteile, die auf dem Sekundärmarkt gehandelt werden können.

Am Sekundärmarkt werden die ETF-Anteile zu einem „Geld“- oder „Brief“-Kurs notiert. Die Geld-Brief-Spanne ist die Differenz zwischen diesen Kursen. Weniger aktive ETFs haben tendenziell größere Geld-Brief-Spannen. Die Spanne vergrößert sich in der Regel bei einem Marktcrash. Der für ETFs oft angeführte Liquiditätsvorteil hat also seinen Preis