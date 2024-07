DPAM: So erkennt man KI-Gewinner

Aurélien Duval, Fundmanager bei DPAM, nennt aber Eigenschaften, die für den KI-Erfolg entscheidend sein werden:

1. Solide Bilanz und robuste Cash-Umwandlung

Beides sind Indikatoren für finanzielle Stabilität. Sie stellen aber auch die notwendigen Ressourcen bereit, um frühzeitig in generative KI (GenAI) zu investieren. So können sich Unternehmen einen First-Mover-Vorteil verschaffen und die Technologie effektiv skalieren. Die Finanzkraft ist von entscheidender Bedeutung, um Innovationen voranzutreiben und der Konkurrenz auf sich rasch entwickelnden Märkten einen Schritt voraus zu sein.

2. Die Fähigkeit, Kapital renditeträchtig einzusetzen…

…ist auch für die Implementierung von KI entscheidend, bei der Unternehmen strategisch in Technologien investieren, um die Effizienz zu steigern und Werte zu schaffen. KI ist ein Beispiel für einen Kapitaleinsatz, der bei effektiver Umsetzung beträchtliche Renditen erzielen kann.

3. Leistungsstarke Führungskräfte und eine starke Unternehmenskultur…

…sind entscheidend, um den größtmöglichen Nutzen aus der Implementierung von GenAI zu ziehen. Eine effektive Führung fördert die Innovation, treibt den organisatorischen Wandel voran und stellt sicher, dass Investitionen in Technologie strategisch mit den Geschäftszielen abgestimmt sind. Eine Innovationskultur fördert das Experimentieren und die Risikobereitschaft – beides wesentliche Komponenten einer erfolgreichen KI-Implementierung.

4. Erfolgreiche KI-Implementierung stärkt andere Gewinner-Kriterien

Differenzierte Produkte werden durch KI weiter aufgewertet. Das kann bei der Entwicklung innovativer Lösungen helfen, mit denen sich ein Unternehmen vom Wettbewerb abhebt. Ebenso kann KI Unternehmen dabei helfen, Marktanteile zu erhöhen, indem sie sie in die Lage versetzt, bessere Produkte und Dienstleistungen schneller zu liefern und so ihre Wettbewerbsvorteile zu festigen. Die Unternehmen, die über diese Vorteile verfügen, sind am besten positioniert, um das Wertschöpfungspotenzial von KI zu nutzen.