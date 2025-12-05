DONNER & REUSCHEL Real Asset Day 2025 – die wichtigsten Takeaways für Investoren

Marketing-Beitrag

Exklusive Einblicke, inspirierende Vorträge und Networking an der Binnenalster

Kürzlich öffnete die Privatbank DONNER & REUSCHEL ihre Türen für den D&R Real Asset Day – ein Branchentreffen, das sich längst als Pflichttermin für Entscheider aus der Finanz- und Immobilienwelt etabliert hat. Das Stammhaus der Bank am Hamburger Ballindamm, direkt an der Binnenalster, bot den perfekten Rahmen: elegante Architektur, entspannte Atmosphäre und ein Catering, das kulinarische Akzente setzte. Der ausgewählte Teilnehmerkreis nutzte die Gelegenheit für intensives Networking – ein Tag, der Fachwissen und persönliche Begegnungen ideal kombinierte.

Doch neben dem persönlichen Austausch stand vor allem eines im Mittelpunkt: die Inhalte. Hochkarätige Referentinnen und Referenten beleuchteten die drängenden Fragen der Branche – von globalen Wirtschaftstrends über neue Assetklassen bis hin zu innovativen Investmentstrategien.

Makroökonomische Perspektiven – Carsten Mumm

Den Auftakt machte Carsten Mumm mit einem Blick auf die globale Wirtschaftslage. Die Prognosen für Deutschland bleiben verhalten: 0,1 % Wachstum in 2025, leichte Erholung auf 1,3 % in 2026. Geopolitische Unsicherheiten, Deglobalisierung und fiskalische Dominanz prägen das Kapitalmarktumfeld. Für Investoren bedeutet das: Real Assets gewinnen an Bedeutung als Stabilitätsanker. Illiquide Anlagen, Diversifikation und digitale Zugangsmodelle wie Tokenisierung sind zentrale Trends.

Logistikimmobilien & Self Storage – Prof. Dr. Anne Sanftenberg

Die Immobilienexpertin zeigte, warum Logistikimmobilien trotz konjunktureller Schwäche robust bleiben. E-Commerce, Pharma und Rüstung treiben die Nachfrage, während Nachhaltigkeitszertifikate (DGNB, BREEAM, LEED) zunehmend zum Investitionskriterium werden.

Spannend: Self Storage etabliert sich als neue Assetklasse in Deutschland. Mit jährlichem Wachstum von 60–70 neuen Parks und erwarteten Renditen von 4,5–5,25 % bietet der Markt Chancen, erfordert aber aktives Asset Management und innovative Bewertungsansätze wie DCF-Modelle.

Revolution im Wohnungsbau – Andreas Lang

Andreas Lang präsentierte eine Antwort auf den Wohnraummangel: industrieller Modulbau. Acht bis zehn Werke sollen ab 2027 hochautomatisiert Wohnmodule fertigen. Vorteile:

25 % geringere Baukosten

80 % kürzere Bauzeit

50 % bessere Ökobilanz

Das Ziel: 30.000 zusätzliche Wohnungen pro Jahr. Digitalisierung und KI-Tools machen den Prozess skalierbar – ein Gamechanger für Investoren und Kommunen.

Batteriespeicher als Assetklasse – Jérôme Glozbach de Cabarrus

Erneuerbare Energien sind volatil – 2024 gingen 9,4 Mrd. kWh verloren. Die Lösung: Battery Energy Storage Systems (BESS). Deutschland benötigt bis 2030 rund 100 GWh Speicherkapazität.

Das Geschäftsmodell überzeugt: Trading, Netzdienlichkeit und Lastspitzenkappung ermöglichen eine Amortisation in 3–5 Jahren. Ampovia AG verfügt beispielsweise über eine Pipeline von 3,955 GW und plant den IPO für 2027. Für Investoren eröffnet sich ein Markt mit hoher Skalierbarkeit und attraktiven Renditen.

Kapitalallokation im ELTIF 2.0 – Prof. Dr. Leo Brecht

Zum Abschluss stellte Leo Brecht den Ansatz „Invest in Productivity“ vor. Er verbindet Real Assets, Unternehmensbeteiligungen und liquide Anlagen:

Real Assets: Fokus auf nachhaltige Technologien wie Photovoltaik, Windkraft und Batteriespeicher

Fokus auf nachhaltige Technologien wie Photovoltaik, Windkraft und Batteriespeicher Unternehmensbeteiligungen: Identifikation von Innovationschampions mittels Big Data & KI

Identifikation von Innovationschampions mittels Big Data & KI Liquide Anlagen: Produktivitätsfaktoren (Asset-, Prozess-, Ressourcen-, Resilienz-Faktor) liefern nachweislich Outperformance gegenüber Benchmarks

Die Umsetzung als ETF ist für Q1/2026 geplant – ein innovatives Instrument für Investoren, die Stabilität und Rendite suchen

Networking, Insights und Ausblick

So verband der D&R Real Asset Day geballtes Fachwissen mit einer entspannten Atmosphäre: kompakte Vorträge zu den wichtigsten Branchentrends, kombiniert mit ausreichend Zeit für den persönlichen Austausch. Beim abschließenden Get-together nutzten die Teilnehmer die Gelegenheit, Kontakte zu vertiefen und neue Impulse mitzunehmen.

Save the Date: Der nächste Real Asset Day findet im Herbst 2026 statt – erneut in Hamburg, erneut mit Themen, die die Zukunft der Real Assets prägen.

