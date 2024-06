DNB Asset Management: Ausbau der europäischen Präsenz

Die Expansion geht DNB Asset Management mit vereinfachten Managementstrukturen, einem größeren Vertriebsteam in den lokalen Märkten und neuen Strategien an. „Wir sehen eine steigende Nachfrage nach thematischen und nordischen Anlagelösungen und gestalten die Organisation so, dass wir unsere Boutique-Auswahl an Fonds einem breiteren Markt anbieten können“, sagt Amra Koluder, Head of International Clients and Distribution.

Die Regionen DACH, Frankreich und Iberia bilden die strategische Achse in Europa. Um in den wachsenden Märkten Schweiz und Spanien näher bei den Kunden zu sein, werden diese Teams personell ausgebaut. Auch in Frankreich, wo Jessy Coadou seit Anfang des Jahres für den Vertrieb verantwortlich ist, werden neue Mitarbeiter das Team verstärken.

Für das internationale Geschäft wird ein schlankes Managementteam mit Anne Fauchet, Dr. Malte Kirchner und Mikko Ripatti unter der Leitung von Amra Koluder gebildet. „Wir bündeln die Verantwortlichkeiten und wollen in den lokalen Märkten noch schlagkräftiger werden.“

Mike Judith hat entschieden, das Unternehmen nach 14 Jahren zu verlassen, um sich neuen Aufgaben und Herausforderungen zu widmen. „Wir möchten Mike für sein besonderes Engagement über die Jahre hinweg danken. Er hat einen großen Anteil an unserer Vision, eine spezialisierte, wachsende nordische ‚Alpha-Boutique‘ zu etablieren“, kommentiert Koluder.

DNB Asset Management konzentriert sich vor allem auf die erfolgreichen Themenfonds, darunter einer der weltweit besten Technologie-Fonds, ein innovativer Healthcare-Fonds und der Artikel 9 DNB Fund Renewable Energy, sowie auf nordische Aktien- und Fixed Income-Investments.

49 Portfoliomanager und Analysten in Norwegen verwalten im Auftrag institutioneller und privater Kunden über 85 Milliarden Euro. Unterstützt werden sie durch integrierte Risikomanagementsysteme sowie ein branchenführendes ESG-Team, das europäischen Anlegern helfen soll, attraktive Renditen zu erzielen. Auf der Produktseite sollen in diesem Jahr weitere Produkte hinzukommen, darunter ein Biotech-Fonds sowie Climate Bond Strategien.

