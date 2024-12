DJE-Fonds schütten insgesamt 88 Milliarden Euro aus

Dank der Ausschüttungsstrategie von DJE können sich Investoren in jeder Marktlage auf eine turnusmäßige Ausschüttung der Erträge verlassen.

Der Großteil der Ausschüttungen entfällt naturgemäß auf die Dividendenfonds von DJE. Dabei schütten die beiden Aktienfonds DJE – Dividende & Substanz und DJE – Asien 2,0 Prozent pro Fondsanteil an ihre Anteilsinhaber aus. Der Mischfonds DJE – Zins & Dividende gab 1,5 Prozent pro Fondsanteil aus. Bei den Rentenfonds DJE – Zins Global und DJE – Short Term Bond beträgt die Ausschüttung ordentlicher Erträge in der Anteilsklasse PA jeweils über 1,5 Prozent pro Fondsanteil.

Gerade in einem Umfeld wachsender Unsicherheiten an den weltweiten Märkten bieten ertragsstarke aktiv gemanagte Strategien Investoren die Möglichkeit, an Marktchancen zu partizipieren und gleichzeitig Risiken besser zu steuern. Die Voraussetzung dafür ist eine gezielte Suche, zum einen nach Anleihen mit einer attraktiven Verzinsung im Verhältnis zur Bonität ihrer Emittenten, zum anderen nach dividenden- und substanzstarken Unternehmen. Diese sollten zuverlässig über einen langen Zeitraum hinweg eine attraktive Dividendenrendite bieten. Eine hohe Dividendenrendite gilt als Qualitätsmerkmal, wenn ein Unternehmen dauerhaft genügend freien Cashflow generieren und einen Teil davon an seine Investoren ausschütten kann, ohne die eigene Substanz anzugreifen.

