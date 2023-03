Digital Asset Fund Flows: TradFi-Sorgen der Anleger führen zu Zuflüssen von 160 Millionen US-Dollar

• Anlageprodukte mit digitalen Vermögenswerten verzeichneten Zuflüsse in Höhe von 160 Millionen US-Dollar, die höchsten seit Juli 2022. Eine deutliche Trendwende nach sechs Wochen mit Abflüssen in Höhe von insgesamt 408 Millionen US-Dollar

• Bitcoin war der Hauptprofiteur und verzeichnete Zuflüsse in Höhe von 128 Millionen US-Dollar

• Marktmeinung geteilt, da auch Short-Bitcoin Zuflüsse in Höhe von 31 Millionen US-Dollar verzeichnete

CoinShares erfasst wöchentlich die Zu- und Abflüsse in ETPs, Investmentfonds und OTC-Trusts, die sich auf Bitcoin, Ether und andere digitale Vermögenswerte beziehen. Anlageprodukte mit digitalen Vermögenswerten verzeichneten Zuflüsse in Höhe von 160 Millionen US-Dollar, die höchsten seit Juli 2022. Eine deutliche Trendwende nach sechs Wochen mit Abflüssen von insgesamt 408 Millionen US-Dollar. Obwohl die Zuflüsse im Vergleich zum breiteren Kryptomarkt relativ spät erfolgten, glauben wir, dass dies auf die zunehmende Sorge der Anleger, um die Stabilität des traditionellen Finanzsektors zurückzuführen ist.

Die Zuflüsse kamen aus einer Vielzahl von Ländern, ein Zeichen für eine allgemeine Verbesserung der Stimmung in der Anlageklasse. Die bemerkenswertesten davon kamen aus den USA, Deutschland und Kanada mit Zuflüssen von 69 Millionen US-Dollar, 58 Millionen US-Dollar bzw. 26 Millionen US-Dollar.

Bitcoin war der Hauptprofiteur mit Zuflüssen in Höhe von 128 Millionen US-Dollar und wurde kürzlich von einigen unserer Kunden zum ersten Mal als sicherer Hafen bezeichnet. Allerdings teilen nicht alle diese Ansicht, denn auch Short-Bitcoin verzeichnete Zuflüsse in Höhe von 31 Millionen US-Dollar und bleibt damit das Anlageprodukt mit den höchsten Zuflüssen in diesem Jahr, das sich preislich jedoch nicht am besten entwickelt.

Ethereum verzeichnete in der vergangenen Woche Abflüsse in Höhe von 5,2 Millionen US-Dollar, die dritte Woche in Folge. Wir glauben, dass die Nervosität der Investoren im Zusammenhang mit dem Shanghai-Upgrade (erwartet am 12. April) der wahrscheinlichste Grund dafür ist.

Ein breites Spektrum an Altcoins verzeichnete Zuflüsse, wobei Solana, Polygon und XRP mit 4,8 Millionen US-Dollar, 1,9 Millionen US-Dollar bzw. 1,2 Millionen US-Dollar die bemerkenswertesten waren.

In einem wöchentlichen Rückblick analysiert James Butterfill, Head of Research von CoinShares, die Zu- und Abflüsse in nachgefragte ETPs, Investmentfonds und OTC-Trusts, die sich auf Bitcoin, Ether und andere digitale Vermögenswerte beziehen. Die Kapitalflüsse sind nach Anbietern und Vermögenswerten ausgewiesen. Aus dem Report lassen sich die Einflussfaktoren auf die jüngsten Kursbewegungen ableiten und Aussagen über die aktuelle Anlegerstimmung in der Welt der digitalen Vermögenswerte treffen.

(James Butterfill)