Digital Asset Fund Flows

Anlageprodukte für digitale Vermögenswerte verzeichneten mit 199 Millionen US-Dollar die höchsten wöchentlichen Zuflüsse seit Juli 2022 und korrigierten damit fast die Hälfte der Abflüsse der vorherigen neun Wochen.

Bitcoin ist der Hauptnutznießer und verzeichnete letzte Woche Zuflüsse in Höhe von 187 Millionen US-Dollar.

Short-Bitcoin verzeichnete die neunte Woche in Folge Abflüsse in Höhe von insgesamt 4,9 Millionen US-Dollar.

Der Stimmungsumschwung betraf nicht die Altcoins, die nur sehr geringe Zuflüsse verzeichneten.

CoinShares erfasst wöchentlich die Zu- und Abflüsse in ETPs, Investmentfonds und OTC-Trusts, die sich auf Bitcoin, Ether und andere digitale Vermögenswerte beziehen. Anlageprodukte für digitale Vermögenswerte verzeichneten mit insgesamt 199 Millionen US-Dollar die höchsten wöchentlichen Zuflüsse seit Juli 2022 und holten damit fast die Hälfte Abflüsse der vorangegangenen neun Wochen auf. Das Handelsvolumen bei ETPs lag in dieser Woche mit 2,5 Milliarden US-Dollar um 170 Prozent über dem Jahresdurchschnitt.

Diese erneute positive Stimmung ist wahrscheinlich eine Folge der jüngsten Ankündigungen namhafter ETP-Emittenten, die bei der US-Börsenaufsicht Anträge für physisch hinterlegte ETFs eingereicht haben. Das gesamte verwaltete Vermögen (AuM) liegt nun bei 37 Milliarden US-Dollar, dem höchsten Stand seit dem Zusammenbruch von 3 Arrows Capital.

Bitcoin ist der Hauptnutznießer und verzeichnete in der vergangenen Woche Zuflüsse in Höhe von 188 Millionen US-Dollar, was 94 Prozent der gesamten Zuflüsse entspricht. Short-Bitcoin verzeichnete die neunte Woche in Folge Abflüsse in Höhe von 4,9 Millionen US-Dollar, wobei die Abflüsse in allen neun Wochen 60 Prozent des gesamten AuM ausmachten.

Ethereum verzeichnete Zuflüsse in Höhe von 7,8 Millionen US-Dollar, was nur 0,1 Prozent des AuM entspricht, während die Zuflüsse bei Bitcoin 0,7 Prozent betrugen, was darauf hindeutet, dass der Appetit auf Ethereum derzeit geringer ist als auf Bitcoin.

Dieser Stimmungsumschwung wirkte sich nicht auf die Altcoins aus, mit sehr geringen Zuflüssen in XRP und Solana in Höhe von 0,24 Millionen US-Dollar bzw. 0,17 Millionen US-Dollar. Die verbesserte Stimmung ermutigte jedoch einige Anleger, Multi-Asset-Investment-ETPs zu kaufen, die in der vergangenen Woche Zuflüsse in Höhe von 8 Millionen US-Dollar verzeichneten.

(CoinShares-Gruppe)