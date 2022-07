Die Künstliche Intelligenz als Portfoliomanager – reale Rendite

Die Datenmengen wachsen stetig, auch im Finanzbereich. Ein guter Grund, um Künstliche Intelligenz im Portfoliomanagement einzusetzen. ACATIS forscht daher seit fast zehn Jahren im Bereich Künstliche Intelligenz und ist im Investmentbereich im deutschsprachigen Raum Vorreiter auf diesem Gebiet.

ACATIS setzt künstliche Intelligenz- Modelle mittlerweile in mehreren Fonds zur Unterstützung ein und verwaltet zudem einen Fonds, den ACATIS AI Global Equities, bei dem die Künstliche Intelligenz selbstständig die Titelauswahl übernimmt. Sie ist also der Portfoliomanager und findet überraschend auch eher unbekannte Aktien außerhalb der großen, bekannten Indizes (s. Tabelle). Nach anfänglichen Startschwierigkeiten und nach Überarbeitung der Modelle zeigt das seit 2019 eingesetzte Graphische Neuronale Netz (der Graph) nun den gewünschten Erfolg, sodass sich der Fonds nicht vor dem Vergleichsindex verstecken muss. Im Jahr 2021 erzielte der Fonds ein Plus von 39,1 Prozent und lag damit 8,0 Prozent vor dem Vergleichsindex. Seit Auflage Ende Juni 2017 beträgt der Wertzuwachs des Fonds 51,9 Prozent (9,2 Prozent p. a.) bei einer Volatilität von 18,8 Prozent. Im laufenden Jahr liegt der Fonds bislang 1,2 Prozent hinter dem Index.

Der für die Titelauswahl eingesetzte Graph studiert pro Firma 58 Kennzahlen aus der Gewinn- und Verlustrechnung, der Bilanz und der Cashflow-Rechnung. Zudem analysiert er Texte aus den Präsentationen der Quartalsergebnisse und der anschließenden Fragerunde hinsichtlich der Stimmung der beteiligten Personen. Und in Gruppen von jeweils 20 Unternehmen untersucht der Graph mehrere 100.000 Konstellationen im Hinblick auf den potenziell besten Performer. Diese umfangreichen Analysen für rund 4.000 Unternehmen könnte ein Mensch gar nicht leisten.

Künstliche Intelligenz ist keine neue Erfindung. Am Massachusetts Institute of Technology (MIT) in den USA gab es dazu schon in den 1960er-Jahren Seminare. Bereits 1966 im Summer Vision Project sollte ein Computer lernen, Objekte in einem Bild zu erkennen. Damals ohne Erfolg. Heute ist das hingegen problemlos möglich.

DOCH WARUM FUNKTIONIERT DIE BILDERKENNUNG HEUTE UND DAMALS NICHT?

Ein Grund ist die in den vergangenen 70 Jahren um den Faktor 2,5 Billionen gestiegene Rechenleistung. Zum Vergleich: Der Universal Automatic Computer (UNIVAC) aus dem Jahr 1951 schaffte 2.000 Berechnungen pro Sekunde. Die DGX A100 von NVIDIA von heute leistet etwas mehr, genauer gesagt fünf Billiarden und ist zudem von der Größe etwas handlicher. Ein Mensch kann mit dieser Leistung schon lange nicht mehr mithalten, er müsste dafür 160 Millionen Jahre lang jede Sekunde eine Berechnung durchführen. Es ist daher nicht verwunderlich, wenn Schachweltmeister oder Piloten beim Konkurrieren mit Maschinen ins Schwitzen kommen.

Die gleiche Entwicklung wie bei der Rechenleistung sehen wir bei den Speicherkapazitäten. 1956 war eine Festplatte mit fünf Megabyte groß und hatte die Maße eines Kühlschranks. Heute hat ein gutes mit einem Handy gemachtes Foto schon mehr Megabyte. Und eine aktuelle SD-Karte mit einem Terabyte Speicherkapazität hat die Maße einer Fingerkuppe. Die Steigerung liegt hier bei einem Faktor von 200.000.

Warum sollen wir daher Angst vor der Künstlichen Intelligenz haben, anstatt ihre großen Chancen zu nutzen, besonders beim Investieren? Die Künstliche Intelligenz bietet Werkzeuge, die Weitsicht verleihen, vergleichbar mit Radar und GPS. Und selbst ein traditionsbewusster Kapitän würde darauf wohl nicht verzichten wollen.

Der ACATIS AI Global Equities ist der erste globale Aktienfonds, der mit Hilfe von Fundamentaldaten zu 100 Prozent von Künstlicher Intelligenz gesteuert wird. Der hier gewählte Ansatz ist innovativ – er wurde nach dem Wissen von ACATIS bisher nirgendwo auf der Welt in dieser Form angewandt. Generell gibt es bislang nur wenige Fonds, die tatsächlich von Künstlicher Intelligenz gesteuert werden. Einige investieren zudem nur in Unternehmen, die sich mit Künstlicher Intelligenz beschäftigen, andere arbeiten mit Algorithmen und normalen quantitativen Verfahren. Der ACATIS AI Global Equities wird hingegen komplett von der Maschine gesteuert.

Der ACATIS AI Global Equities kann eine attraktive Investmentgelegenheit für Anleger darstellen, die Vertrauen in die Künstliche Intelligenz haben, früh bei neuen Entwicklungen dabei sein möchten und aus anderen Bereichen die Potenziale von Künstlicher Intelligenz einschätzen können und wertschätzen. Zwischenzeitliche Schwankungen und Kursrückgänge des Fonds können natürlich nicht ausgeschlossen werden, daher sollte der Anlagehorizont langfristig sein.

