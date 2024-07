Die Krux mit den Zinsen

Nachdem Zentralbanken auf der ganzen Welt im Frühjahr/Sommer 2022 begannen, ihre Leitzinsen, aufgrund der stark gestiegenen Inflationsraten, zu erhöhen, waren Investoren, die festverzinsliche Wertpapiere bevorzugen, zumindest kurzfristig erfreut. Denn eine Änderung der Zinspolitik bedeute, dass sie bald wieder auskömmliche Zinsen für Anleihen bekommen würden. Allerdings wurden in der Folge einige Anleger von dem Ausmaß der Kursverluste der von ihnen gehaltenen Anleihen während der Phase der Zinserhöhungen überrascht.

Mit dem Rückgang der Inflation und dem Ausklingen der Zinserhöhungen haben Anleger dann im Sommer 2023 begonnen, auf mögliche Zinssenkungen zu spekulieren, indem sie mittel- und langlaufende Anleihen gekauft haben. Aus den Kursentwicklungen von Zinsderivaten auf den amerikanischen Anleihemarkt konnte man im Oktober 2023 ablesen, dass die Anleger zu diesem Zeitpunkt für das Jahr 2024 bis zu sechs Zinssenkungen in den USA erwarteten. Die trotz der gesunken Inflationsraten weiterhin falkenhaften Kommentare der Fed haben diese Erwartungen dann aber Schritt für Schritt zunichte gemacht, wodurch nicht wenige Investoren, die bereits mittel- beziehungsweise langlaufende Anleihen gekauft hatten, auf dem falschen Fuß erwischt wurden. Auf der anderen Seite erfreuten sich Investoren in Geldmarktpapieren, aufgrund der invertierten Zinsstruktur, über hohe Zinsen ohne Kursschwankungen.

Doch kann es an den Zinsmärkten so weitergehen? Diese Frage ist in der derzeitigen Situation nur sehr schwierig zu beantworten. Die Inflation scheint in den meisten Ländern hartnäckiger zu sein als viele Marktbeobachter angenommen haben. Die anhaltend höheren Inflationsraten haben dazu geführt, dass die Zentralbanken weiterhin vorsichtig agieren und mögliche Zinssenkungen an verschiedenste Bedingungen und Szenarien hinsichtlich der Inflations- und Wirtschaftsentwicklung knüpfen. Letztendlich bedeuten die Aussagen der Zentralbanken, dass sie theoretisch zu Zinssenkungen bereit sind, ob und wann diese tatsächlich vollzogen werden, ist derzeit noch unklar. Dementsprechend sollten sich die Anleger solange vorsichtig am Anleihemarkt positionieren, bis klar abzusehen ist, dass die Zentralbanken tatsächlich beginnen, die Zinsen zu senken. Denn es ist davon auszugehen, dass der Beginn der Zinssenkungen, im Rahmen der üblichen Zentralbank-Rhetorik, mehr oder weniger klar ankündigt wird.

DETLEF GLOW