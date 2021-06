Deposit Solutions und Raisin fusionieren zu Raisin DS

Die beiden deutschen Fintechs Deposit Solutions und Raisin geben heute den erfolgreichen Abschluss ihrer Fusion bekannt. Nach über einem Jahr Vorbereitung bilden die Firmen gemeinsam Raisin DS, den Pionier im Spar- und Anlagemarkt für Banken und Verbraucher auf beiden Seiten des Atlantiks. Der Zusammenschluss wird in den kommenden Tagen ins Handelsregister eingetragen.

Deposit Solutions ist die führende B2B-Open-Banking-Plattform im Spareinlagenmarkt. Das Unternehmen betreibt Zinsmarktplätze für über 150 Partner, darunter bekannte Finanzinstitute wie die Deutsche Bank, die Hamburger Sparkasse oder die Berliner Volksbank, und verbindet sie mit Banken aus ganz Europa. Raisin ist der führende pan-europäische B2C-Marktplatz für Spar- und Investmentprodukte. Über Raisins Portale erhalten Verbraucherinnen und Verbraucher einen einfachen Zugang zu attraktiven Sparprodukten aus ganz Europa. In Deutschland, wo das Unternehmen mit der Marke WeltSparen präsent ist, bietet Raisin zusätzlich global diversifizierte und kosteneffiziente ETF-Portfolios sowie ETF-basierte Altersvorsorgeprodukte an.

Als Raisin DS vereinen beide Unternehmen ein exzellentes B2B-Angebot und die führenden B2C-Zinsmarktplätze Europas unter einem Dach.

Gemeinsam den Zugang zu Spar- und Investmentprodukten demokratisieren

Der Zusammenschluss von Deposit Solutions und Raisin bringt allen Marktteilnehmern signifikante Vorteile: Sparer profitieren von größerer Produktauswahl und mehr Entscheidungsfreiheit; klassische Finanzdienstleister können aus einer höheren Anzahl an Sparprodukten von mehr Banken sowie neuen Implementierungsoptionen für ihre hauseigenen Zinsmarktplätze wählen; einlagennehmende Banken erhalten einen noch besseren Zugang zur Einlagenfinanzierung.

„Deposit Solutions und Raisin haben wichtige Innovationen in einen Markt gebracht, der lange vernachlässigt wurde. Gemeinsam können wir noch deutlich mehr erreichen“, erklärt Dr. Tim Sievers, CEO und Gründer von Deposit Solutions. „Mit der Fusion von Deposit Solutions und Raisin entsteht aus zwei deutschen Innovationsführern ein europäischer Champion mit globalen Ambitionen.“

„Raisin DS baut Marktbarrieren ab und trägt zu einem transparenten und leicht zugänglichen Markt für Spar- und Investmentprodukte bei. Unsere Vision ist ein globaler Spar- und Anlagemarkt ohne Hürden. Wir möchten zu einem Finanzsystem beitragen, das sich stärker an den alltäglichen finanziellen Bedürfnissen der Menschen orientiert und gleichzeitig Banken als wichtige Stütze der Realwirtschaft stärkt“, ergänzt Dr. Tamaz Georgadze, CEO und Gründer von Raisin.

Raisin DS – eine Fusion zweier Innovationsführer auf Augenhöhe

Sowohl Deposit Solutions als auch Raisin sind bereits seit Jahren erfolgreich und am Markt etabliert. Zusammen kooperieren sie mit rund 400 Banken und Finanzdienstleistern aus über 30 Ländern. Beide Fintechs sind in Europa und den USA aktiv, hinter beiden stehen renommierte internationale Investoren.

Raisin DS setzt auf Kontinuität: Die Managementteams beider Unternehmen nehmen künftig Schlüsselpositionen bei Raisin DS ein und gestalten die Zukunft der Firma gemeinsam. Ebenso leiten beide CEOs – Dr. Tamaz Georgadze und Dr. Tim Sievers – Raisin DS zunächst zusammen als Co-CEOs. Zum Jahresende wechselt Dr. Tim Sievers in das Advisory Board von Raisin DS.

Beschleunigtes Wachstum zum branchenweiten Standard im Einlagengeschäft

„Beide Unternehmen haben Top-Talente der Tech- und Finanzindustrie in ihren Reihen. Jetzt vereinen wir unsere Kompetenzen und Fähigkeiten, um von den Stärken und Erfahrungen des jeweils anderen zu profitieren“, erläutert Dr. Tamaz Georgadze. „Wir haben die einmalige Gelegenheit etwas zu erreichen, das keinem von uns beiden allein möglich gewesen wäre: Raisin DS wird die Zukunft des Spar- und Investmentmarkts wesentlich mitgestalten.“

„Wir haben lange an dieser Fusion gearbeitet und ich bin froh und stolz, dass es uns gelungen ist, aus Wettbewerbern Verbündete zu machen“, erläutert Dr. Tim Sievers. „Mit vereinten Kräften werden wir unsere Marktdurchdringung in Europa erhöhen, eine starke Präsenz in den USA aufbauen und unser Ziel verfolgen, Open Banking als weltweiten Industriestandard im Einlagengeschäft zu etablieren.“

Der europäische Einlagenmarkt mit einem Volumen von rund 20 Billionen Euro birgt für Raisin DS allein in seinem Heimatmarkt enormes Wachstumspotenzial. Zusätzliche Wachstumschancen verspricht der US-Einlagenmarkt mit einer Größe von rund 17 Billionen US-Dollar, in dem beide Unternehmen kürzlich mit eigenen Angeboten gestartet sind. Mit Blick in die Zukunft plant Raisin DS zusätzliche Investitionen in seine Plattformen, den Ausbau der Produktpalette sowie die Expansion in weitere Märkte.

(Raisin DS)