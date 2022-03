Dein Geld verändert die Welt

Geld verändert die Welt. Jeder Kauf, jede Kreditvergabe und jedes Investment haben positive oder negative Auswirkungen auf unseren Planeten und unsere Gesellschaft. Da Banken und Investoren viel Geld bewegen, haben sie eine besondere Verantwortung dafür, es in die richtigen Bahnen zu lenken. Konkret bedeutet dies, das Geld so einzusetzen, dass es eine möglichst große positive Wirkung für eine nachhaltige Zukunft hat und dabei die finanzielle Seite, inklusive der damit verbunden Risiken, nicht außer Acht lässt.

Genau dieses Ziel verfolgen die Impact- Fonds von Triodos Investment Management (Triodos IM). Sie fokussieren sich darauf, einen möglichst großen positiven Beitrag zur Erreichung von Nachhaltigkeitszielen im Bereich der ökologischen oder sozialen Nachhaltigkeit zu leisten.

Triodos IM ist ein nachhaltiger Vorreiter und bereits seit den 1990er-Jahren aktiv. Die Triodos-IM-Fonds sind vielfach ausgezeichnet und tragen das FNG-Siegel: Alle in Deutschland angebotenen Fonds wurden 2021 zum wiederholten Mal mit drei Sternen für eine besonders anspruchsvolle und umfassende Nachhaltigkeitsstrategie ausgezeichnet.

Die Nachhaltigkeitsstrategie der Triodos- IM-Fonds geht über verbreitete Ansätze hinaus und verzichtet bewusst auf bekannte Auswahlstrategien wie das Best-in-Class- Verfahren. Stattdessen werden die Portfolien so strukturiert, dass sich dort ausschließlich Papiere von Unternehmen finden, die konkrete Lösungen für nachhaltige Herausforderungen adressieren.

Die Triodos-IM-Fonds finden sich auch im Triodos Impact Portfolio Manager, der ersten digitalen Vermögensverwaltung in Deutschland, die einen Impact-Investing- Ansatz verfolgt, wieder. Daneben befindet sich darin auch ein Mikrofinanzfonds. Ein solches Angebot gab es in Deutschland so noch nicht.

Um noch einen weiteren Beitrag gegen die Klimakrise zu leisten, bietet die Triodos Bank seit Sommer 2020 das deutschlandweit erste CO2 neutrale Depot an: Sie kompensiert den geringen verbleibenden Klimafußabdruck der neugekauften Fonds ohne zusätzliche Kosten für die Anleger:innen.

http://www.triodos.de