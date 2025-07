David Zimmermann wird zweiter Geschäftsführer bei LIP Invest

Fortan leitet der Kapitalmarkt-Spezialist und diplomierte Bankbetriebswirt an der Seite von Sebastian Betz das inhabergeführte Investmenthaus. Zimmer-mann wird weiterhin als erster Ansprechpartner der über 60 Bestandsinvestoren fungieren und für den Vertrieb neuer Fondsprodukte sowie den Gewinn weiterer Investoren verantwortlich sein.

„David bringt eine neue Tiefe an Kapitalanlage Know-how mit in unser Unternehmen. Damit ergänzt er unser Team aus Immobilien-, Logistik- und Investmentspezialisten ideal und gibt immer wieder wertvolle Impulse aus Anlegersicht“, so Betz, geschäftsführender Gesellschafter von LIP Invest. Zimmermann hat sich vor zwei Jahren dazu entschieden, von der Anleger- auf die Assetmanagement-Seite zu wechseln. Bevor er zu LIP kam, war er 20 Jahre lang bei der Sparkasse Miltenberg-Obernburg tätig, zuletzt mehrere Jahre als Leiter Kapitalanlagen und stellvertretender Handelsvorstand.

„Anfang des Jahres wurde David bereits Prokurist bei uns und er hat in den vergangenen Monaten maßgeblich dazu beigetragen, dass wir die ersten Fondszeichnungen für unseren neusten Logistik Fonds verbuchen. Wir waren für unsere Investorengespräche gemeinsam in ganz Deutschland unterwegs, was unglaublich viel Spaß gemacht hat und uns auch sehr zusammengeschweißt hat“, ergänzt Betz.

„Sebastian und ich ziehen an einem Strang und verfolgen dasselbe Ziel. Gleichzeitig betrachten wir die Dinge aus unterschiedlichen Blickwinkeln, was unsere Zusammenarbeit so produktiv macht. Am meisten freut mich, dass wir in Kürze das erste Closing für unseren neuen Logistik Fonds durchführen werden. Wir haben ein Startportfolio endverhandelt, das die Zielrendite von fünf Prozent bereits übertrifft“, gibt Zimmermann, Geschäftsführer von LIP Invest, bekannt.

LIP Logistik Fonds 5 unmittelbar vor 1. Closing

Das erste Closing und die ersten Objektankäufe für den jüngsten LIP Logistikimmobilien Fonds stehen unmittelbar bevor. Derzeit haben sich an dem Fonds fünf institutionelle Investoren beteiligt, weitere Anleger befinden sich im finalen Prüfungsprozess. Das Zielvolumen des Fonds liegt bei 350 Millionen Euro. Institutionellen Investoren aus den Kreisen der Versicherungen, Versorgungswerke, Pensionskassen, Banken, Sparkassen, kirchlichen Einrichtungen und Stiftungen steht der Fonds weiterhin zur Zeichnung offen.

