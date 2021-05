Consorsbank: Einfach und transparent den passenden „Top-Fonds“ finden

Welcher ist der richtige Fonds für mich? Um Kunden die Auswahl zu erleichtern, haben die Experten der Consorsbank unter dem Titel „Top-Fonds für Ihr Depot“ eine Vorauswahl von Investmentfonds renommierter Gesellschaften mit verschiedenen Anlageschwerpunkten getroffen. Anhand verschiedener Suchkriterien wie Fondsart, Region, Branche und Nachhaltigkeit können die Kunden mit wenigen Klicks daraus die Fonds auswählen, die ihrer Anlagepräferenz am besten entsprechen. Ein weiterer Vorteil ist die Preistransparenz: Alle „Top-Fonds“ der Consorsbank sind zum reduzierten Ausgabeaufschlag von 1% zu haben.

Die ausgewählten Fonds haben mindestens 4 von 5 Sternen bei der Rating-Agentur Morningstar erhalten, haben sich bereits mindestens drei Jahre am Markt bewährt und verfügen über ein Fondsvermögen von mindestens 80 Millionen Euro. Zudem wurden sie von Anlage-Experten von BNP Paribas Wealth Management Private Banking qualitativ geprüft.

Aktuell stehen jeweils 10 „Top-Fonds“ von drei Fondsgesellschaften zur Verfügung: Allianz Global Investors, J.P. Morgan sowie T. Rowe Price. Künftig soll das Angebot auf Produkte von bis zu sechs Gesellschaften und somit 60 Fonds erweitert werden.

„In den vergangenen Jahren gab es ein großes Wachstum bei ETFs, während gemanagte Fonds ein wenig in der Anlegergunst zurückgefallen sind“, sagt Klaus Pilipp, Leiter der Business Area Investing bei der Consorsbank. „Gerade in unsicheren Zeiten kann ein erfahrenes, aktives Fondsmanagement den Index schlagen und Chancen auf höhere Renditen bieten.“ Ergänzend zum Angebot der „Top-Fonds“ baut die Consorsbank daher auch das Informationsangebot rund um die Anlagegattung aus und erläutert im Wissensbereich ihrer Website etwa in Blogbeiträgen die Unterschiede zu börsengehandelten Indexfonds (ETFs) und wo die Chancen und Risiken gemanagter Fonds liegen.

Weitere Informationen sowie die vollständige Liste der „Top-Fonds“ gibt es auf der Website der Consorsbank.

(Consorsbank)