Comgest: Catriona Marshall neue Head of Sustainable Investment

Catriona Marshall war zuvor Leiterin des Bereichs Sustainable Finance in der Abteilung Finanzmärkte der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), wo sie ein Team von Fachanalysten leitete, das Staaten bei Fragen nachhaltiger Finanzierung beriet. Dazu gehörte auch die Entwicklung von Best-Practice-Leitlinien für die Sustainable Finance Working Group der G20 zur Stärkung von ESG-Investitionen und zur Finanzierung der Klimatransition.

Bei Comgest leitet Catriona Marshall seit Juli sowohl das Responsible Investment Team, also die spezialisierten ESG-Analysten und Portfoliomanager, als auch das Responsible Development Team, das die ESG-Strategie, -Politik, -Kommunikation sowie die Zusammenarbeit bei Engagement-Aktivitäten verantwortet. Mit Catriona umfassen die beiden Teams nun insgesamt 10 Mitglieder mit durchschnittlich 13 Jahren Branchenerfahrung.

Ihre Ernennung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Sébastien Thévoux-Chabuel, Comgests Head of Responsible Investment, das Unternehmen verlässt, um sich auf seine Promotion im Bereich Shareholder Engagement zu konzentrieren. In den letzten zehn Jahren hat Sébastien Thévoux-Chabuel dazu beigetragen, den Bottom-up-Ansatz von Comgest für verantwortungsvolles, wachstumsorientiertes Investieren und die Umsetzung von ESG-Verfahren und -Richtlinien aufzubauen und zu verfeinern. Catriona und Sébastien werden zusammenarbeiten, um einen nahtlosen Übergang zu gewährleisten.

Franz Weis, Chief Investment Officer bei Comgest, sagt: „Wir danken Sébastien für seine wertvolle Unterstützung und wünschen ihm alles Gute für seine weiteren Projekte. Gleichzeitig freuen wir uns auf eine mögliche künftige Zusammenarbeit mit ihm auf beratender Basis. Während wir unsere ESG-Kapazitäten weiter ausbauen, werden Catrionas Fachwissen, ihre Erfahrung in der Strategieumsetzung und ihr innovatives Denken bei der Weiterentwicklung unseres nachhaltigen Investmentansatzes von unschätzbarem Wert sein. Dies betrifft unseren Bottom-up-Ansatz zur ESG-Integration sowie die Risikobewertung.

Im Juli 2024 haben wir unseren Unterzeichnerstatus für den UK Stewardship Code des Financial Reporting Council für ein weiteres Jahr erneuert. Im März 2024 gewannen wir die Morningstar Asset Manager Sustainable-Investing Awards für Frankreich und Spanien1 für unsere Arbeit der letzten zwei Jahre, in denen wir das ESG-Team erweitert und reorganisiert, die Richtlinien für das Engagement verbessert und die Integration von ESG-Faktoren in alle Anlagestrategien vorangetrieben haben. Comgest verfügt über das höchste Morningstar ESG Commitment Level von ,Advanced‘2.“

Catriona Marshall sagt: „Comgest hat mich durch seine Unternehmenskultur und durch seinen klaren Fokus auf den Bottom-up-Qualitätswachstumsansatz überzeugt. Das ist eine spannende Herausforderung, denn ich habe die Möglichkeit, zum Erfolg der Comgest-Portfolios beizutragen.

Wir wollen das außergewöhnliche Fachwissen von Comgest, gepaart mit meiner Erfahrung in der Analyse von ESG-Daten, nutzen, um tiefgreifende ESG-Analysen durchzuführen, die unsere Anlageentscheidungen mit umfassenderen und differenzierteren Erkenntnissen untermauern.

Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Franz Weis und dem exzellenten ESG-Team, um den Kunden und Stakeholdern von Comgest auch künftig einen Mehrwert zu bieten.“

