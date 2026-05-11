Clever für vorsorgen – ACATIS startet ihren ersten ETF

Wichtige Partner dieses innovativen ETF „Made in Germany“ sind die Universal- Investment-Gesellschaft mbH (Fondsadministration), Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG (Verwahrstelle) und der Technologiedienstleister
NaroIQ GmbH.
Seit vielen Jahren zeichnet sich klar ab: Die staatliche Rente allein wird den Altersvorsorgebedarf auf Dauer nicht decken können. Die bestehenden Konzepte, um die wachsende Rentenlücke zu schließen, waren und sind vielfach kompliziert, teuer und ineffizient. Daher regte Dr. Hendrik Leber, Gründer und Geschäftsführer von ACATIS, bereits 2019 eine Initiative zur Altersvorsorge an: ein auf drei Säulen basierendes Altersvorsorgedepot (siehe https://www.altersvorsorgedepot.de). Dieses
Konzept stellte er 2020 in der Bundesfachkommission Arbeitsmarkt und Alterssicherung des Wirtschaftsrates vor. Teile daraus sind im Altersvorsorgereformgesetz wiederzufinden, das im März 2026 verabschiedet wurde. So soll es in Zukunft außer den bisherigen Garantieprodukten ein staatlich gefördertes Wertpapierdepot ohne verpflichtende Beitragsgarantien geben. Extra für dieses Altersvorsorgedepot hat ACATIS den ACATIS Altersvorsorgedepot UCITS ETF entwickelt. Mit diesem Aktien-ETF haben Anleger die Chance, sich renditeorientiert, einfach, effizient und kostengünstig einen Kapitalstock für die Rente aufzubauen.
Der Fonds investiert weltweit in rund 50 Aktien aus dem ACATIS Universum, die mit Hilfe der hauseigenen KI zu einem optimalen Portfolio kombiniert werden und im 3-Monats-Rhythmus umgeschichtet werden. Die Grundlage für die Aktienauswahl des ETF sind rund 300-350 Titel, die schon von den qualitativen Fondsmanagern von ACATIS geprüft wurden und sich in den aktiv gemanagten ACATIS-Investmentfonds befinden. Im Fokus stehen hierbei Unternehmen mit guter Geschäftsentwicklung und starker Marktstellung, die in Kombination zu einer attraktiven Aktionärswertschöpfung beitragen sollen. Aus diesem rund „350 Best of ACATIS“-Universum wird dann mit einem Künstliche- Intelligenz-Modell von der ACATIS KI-Tochter NNAISENSE ein optimiertes Portfolio erstellt, wobei die einzelnen Positionen eine
Gewichtung von 0,5 bis maximal 5,0 Prozent haben sollen. DiebBranchenallokation des ETF orientiert sich am MSCI World Index, die Länderallokation wird diskretionär festgelegt. Das Fondsmanagement versucht, die Wertentwicklung des Vergleichsindexes MSCI World Net Total Return EUR Index zu übertreffen.
Der ACATIS Altersvorsorgedepot UCITS ETF wird auf XETRA (Deutsche Börse) gelistet, die geschätzte Gesamtkostenquote (TER) beträgt 0,70 Prozent.
Die Auflegung des ETF erfolgt mit 10 Millionen Euro Seed Money