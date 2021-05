CAPZA beschafft Rekordsumme von 700 Mio. EUR für den CAPZA 5 Flex Equity Fund

CAPZA, eine führende Beteiligungsgesellschaft für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU), gibt den erfolgreichen Abschluss des Fundraisings für den neuen CAPZA 5 Flex Equity Fonds bekannt. Mit Erreichen des Hardcaps von 700 Mio. EUR ist der neue Fonds doppelt so groß wie der vorherige Fonds Capzanine 4, der bei 350 Mio. Euro geschlossen wurde.

Das erfolgreiche Closing des Fonds zeigt, dass sowohl bestehende Investoren – darunter Versicherungsgesellschaften, Dachfonds, öffentliche Einrichtungen und Pensionsfonds – als auch neue Investoren an einer flexiblen und agilen Anlagestrategie in stabilen Branchen interessiert sind.

Diese fünfte Fondsgeneration von CAPZA setzt den seit 2004 bewährten Ansatz des Unternehmens fort, als Hauptinvestor flexible Finanzierungslösungen anzubieten, darunter Mehr- und Minderheitsbeteiligungen sowie Wandelanleihen und Mezzanine-Kapital. Der Fonds zielt darauf ab, kleine und mittelständische Unternehmen im unteren Mid-Cap-Segment in Frankreich, Spanien, Deutschland und Italien bei ihrem Wachstum zu unterstützen.

Das Team von CAPZA Flex Equity hat in der Vergangenheit unter Beweis gestellt, die eingeworbenen Fondsmittel effizient zu investieren und kontinuierlich zu desinvestieren. Durch den engen Kontakt zu Unternehmern und Zielunternehmen können individuelle und auf den jeweiligen Bedarf maßgeschneiderte Eigenkapitallösungen bereitgestellt werden.

Seit 2004 hat das Team von CAPZA Flex Equity mehr als 80 Transaktionen durchgeführt, bei denen ein kombinierter Multiplikator von 1,97x auf das investierte Eigen- und Mezzanine-Kapital erzielt wurde.* Der CAPZA 5 Flex Equity Fonds, aus dem erstmalig im September 2020 investiert wurde, hat bereits sechs Transaktionen durchgeführt, sodass mittlerweile bereits 21 % des eingeworbenen Kapitals investiert sind:

IMF Business Schools (E-Learning, Spanien)

Ynov Campus (Hochschulbildung im digitalen und IT-Bereich, Frankreich)

Magellan Partners (Beratung im Bereich Digitalisierung, Frankreich)

Winncare (Gesundheitswesen, Frankreich)

MT Systems (B2B-Services, Frankreich)

Eidos Media (CMS – SaaS-Content-Management-Systeme, Italien)

„Wir sind zuversichtlich, was die Aussichten für diesen neuen Fonds im aktuellen Wirtschaftsumfeld angeht. Sein Hybridmodell erlaubt uns, flexibel in Eigen- und/oder Mezzanine-Kapital zu investieren sowie in Unternehmen verschiedener Sektoren aus ganz Europa, die sich als solide erwiesen haben“, so Maxence Radix, Co-Head Flex Equity France von CAPZA.

„Mit unserer maßgeschneiderten Strategie wollen wir uns an die Bedürfnisse unserer Beteiligungsunternehmen anpassen, um gemeinsam mit dem jeweiligen Management bestmöglich das Wachstum der Unternehmen zu unterstützen“, ergänzt Benoit Choppin, Co-Head Flex Equity France von CAPZA.

„Wir freuen uns über die Treue unserer bestehenden Investoren, die zu mehr als 100 % reinvestiert haben**, sowie darüber, neue Investoren begrüßen zu dürfen. Mit dem Erfolg dieser Kapitalbeschaffung und der mittlerweile vier Strategien, die auf Eigenkapitalinvestitionen fokussiert sind (Flex Equity, Expansion, Growth Tech, Transition), positioniert sich CAPZA als ein breit aufgestellter Private-Equity-Akteur und möchte diese Position in den kommenden Jahren weiter ausbauen“, so Christophe Karvelis-Senn, Executive Chairman von CAPZA.

(CAPZA)