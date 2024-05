BVT USA-Fonds veräußert erfolgreich Projektentwicklung im Großraum Boston

Die Anlage in Methuen im Großraum Boston, Massachusetts, wurde als Investment des von der Kapitalverwaltungsgesellschaft derigo GmbH & Co. KG verwalteten Publikums-AIF „BVT Residential USA 15 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG“ (BVT Residential USA 15) realisiert. Nach planmäßiger Fertigstellung und Vermietung wurde die Anlage Ende März für 58,1 Millionen US-Dollar an eine US Real Estate Investmentgesellschaft veräußert. Der erzielte Verkaufspreis lag damit 1,7 Millionen US-Dollar über der Mid-Case-Verkaufsprognose. Trotz der derzeit herausfordernden Marktbedingungen erzielt das Fondsmanagement aus diesem Projekt einen Gesamtrückfluss von 130 Prozent.*

Die ‚Class-A‘ Projektentwicklung „The Residences at the Loop“ liegt in der Gemeinde Methuen, etwa 32 Meilen nördlich der Bostoner Innenstadt. Die zum Verkaufszeitpunkt voll vermietete Multifamily-Anlage umfasst eine Wohnfläche von 13.781 Quadratmeter (entspricht 148.337 Square Feet), verteilt auf 156 hochwertige Class-A Apartments. Zusätzlich werden Wohnkomfort und Wert durch attraktive Gemeinschaftseinrichtungen und ansprechende Außenanlagen gesteigert. In der direkten Umgebung befinden sich der Büromarkt Andover mit Top-Arbeitgebern wie Pfizer und Gilette sowie der Einzelhandelsstandort „The Loop“.

Realisiert wurde die Entwicklung, Vermietung und erfolgreiche Veräußerung von „The Residences at the Loop“ über den Zeitraum Juni 2020 bis März 2024, zusammen mit dem langjährig etablierten US Joint-Venture-Partner Criterion Development Partners.

In dem Zielmarkt Boston hat die BVT bislang bereits 12 Residential-Projekte mit über 2.800 Wohnungen und einer Gesamtmietfläche von rund 244.000 m² (über 2,6 Millionen Square Feet) erfolgreich realisiert bzw. begleitet aktuell deren Bau und Vermietung. Boston gilt mit über 80 Colleges und Universitäten und mehr als 250.000 Studenten als Wirtschafts-, Kultur- und Wissenschaftszentrum. Hochschulen von Weltruf sind hier ansässig wie die Harvard University und das Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.).

Der erzielte Verkaufspreis von 58,1 Millionen US-Dollar liegt 1,7 Millionen US-Dollar über der prospektierten Verkaufsprognose (Mid-Case) von 56,4 Millionen US-Dollar. Somit konnte ein Gesamtrückfluss aus diesem Projekt von 130 Prozent* erzielt werden. Das entspricht einer Projektrendite von rund 9,2 Prozent p. a. des durchschnittlich gebundenen Eigenkapitals (vor Steuern bzw. vor Quellensteuereinbehalt).*

BVT zeigt sich mit dem erzielten Ergebnis, das unter den aktuell – auch in den USA – schwierigen Marktbedingungen, speziell bei Projektentwicklungen im Immobilienbereich, erzielt werden konnte, sehr zufrieden.

„Den Erfolg für unsere Anleger aus dem Verkauf von „The Residences at the Loop“ sehe ich im exzellenten Standort des Objekts begründet – dies einmal mehr als ein Ergebnis der fundierten Mikro- und Makro-Analyse unseres erfahrenen USA-Teams. Hinzu kommt die hochqualitative Bauausführung, die schnelle und erfolgreiche Vermietung und darüber hinaus die Einhaltung des Kostenbudgets,“ kommentiert Martin Stoß, Geschäftsführer der BVT Holding und Leiter des Geschäftsbereichs Immobilien USA, den aktuellen Verkauf. „Dadurch ist es uns als Asset Manager erneut gelungen, auch in der aktuell noch herausfordernden Marktphase einen weiteren Erfolg für unsere Anleger zu generieren.“

Bei der aktuell veräußerten Projektenwicklung „The Residences at the Loop“ handelt es sich um die erste Investition des BVT Residential USA 15. Die Anleger des Fonds sind anteilig noch in eine weitere Projektentwicklung, „Aventon Huntington“ mit 366 Apartments im Großraum Washington D.C., investiert, die derzeit in der Vermietung ist und voraussichtlich 2025 veräußert werden soll.

