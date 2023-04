BVT startet weiteren Portfoliofonds mit Fokus auf Erneuerbare Energien und Infrastruktur

Die BVT Unternehmensgruppe, München, seit über 30 Jahren in den Assetklassen Erneuerbare Energien und Infrastruktur aktiv, startet mit dem BVT Concentio Energie und Infrastruktur II GmbH & Co. Geschlossene Investment KG („BVT Concentio Energie & Infrastruktur II“) den Vertrieb eines weiteren Publikumsfonds der Concentio Serie, die mittlerweile ein Gesamtinvestitionsvolumen von über 228 Mio. EUR erreicht hat. Als Dachfonds investiert der BVT Concentio Energie & Infrastruktur II in professionell ausgewählte Sachwert- und Unternehmensbeteiligungen ausschließlich aus den Assetklassen Erneuerbare Energien und Infrastruktur. Im Investitionsfokus stehen institutionelle Zielfonds, die aufgrund von Eintrittsbarrieren für private Anleger sonst nicht zugänglich sind. Der geschlossene Alternative Investmentfonds (AIF) bewirbt ökologische und soziale Merkmale nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung und ist für Anleger mit Nachhaltigkeitspräferenzen entsprechend der gesetzlichen Definition geeignet. Eine Beteiligung ist ab 10.000 EUR zzgl. Ausgabeaufschlag möglich. Der Fonds ist im Vertrieb der Baden-Württembergischen Bank sowie ausgewählter Sparkassen.

Der BVT Concentio Energie & Infrastruktur II verfolgt in den Assetklassen Erneuerbare Energien und Infrastruktur eine mehrstufige Diversifikationsstrategie mit Streuung der Investitionen über mehrere Anlageklassen und Anbieter, zudem über unterschiedliche Länder und Währungen sowie zeitlich über unterschiedliche Konjunkturzyklen. Außerdem erfolgt eine Streuung über verschiedene Branchen und Sektoren. Der AIF bewirbt ökologische und soziale Merkmale nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung und berücksichtigt auch die UN Principles for Responsible Investments (UN-PRI) bei der Auswahl der ZielInvestments. Dabei setzt man bei der BVT Unternehmensgruppe auf klare Ausschlusskriterien für Investitionen, die nicht mit dem Nachhaltigkeitsgedanken vereinbar sind. Der Fonds ist damit für Anleger mit Nachhaltigkeitspräferenzen nach den Vorgaben der Markets in Financial Instruments Directive (MIFID II) geeignet.

Gemäß dem im Basisinformationsblatt dargestellten mittleren Szenario können Anleger des BVT Concentio Energie & Infrastruktur II eine prognostizierte durchschnittliche Rendite pro Jahr in Höhe von 5 % (IRR nach Kosten und vor Steuern)1,2 auf ihr durchschnittlich gebundenes Kapital erzielen – unter der Annahme, dass sie ihren Anteil bis zum Ende der empfohlenen Haltedauer halten. Für den Fonds werden Gesamtausschüttungen zwischen 76 % des Ausgabepreises (Stressszenario) und 220 % des Ausgabepreises (optimistisches Szenario) prognostiziert. Im mittleren Szenario betragen die prognostizierten Gesamtausschüttungen 172 % des Ausgabepreises. Die prognostizierten Gesamtausschüttungen beinhalten Kapitalrückzahlungen und Erträge über die empfohlene Haltedauer von 20 Jahren. Der Ausgabepreis beinhaltet den Ausgabeaufschlag von 5 % der gezeichneten Kommanditeinlage. 1,3 Die Laufzeit des Fonds ist bis 31. Dezember 2042 geplant.

Erfolgreicher Portfolioaufbau des Vorgängerfonds

Der Vorgängerfonds BVT Concentio Energie & Infrastruktur GmbH & Co. Geschlossene Investment KG („BVT Concentio Energie & Infrastruktur“) hat Ende 2022 seine Platzierungsphase mit einem Fondsvolumen von rund 29,4 Mio. EUR abgeschlossen. Der Fonds ist bereits in zwölf institutionelle Erneuerbare Energien- und Infrastrukturfonds (Zielfonds) namhafter Asset Manager investiert, geplant sind insgesamt 15 bis 20 Zielfonds. Durch die bislang getätigten Investitionen der Zielfonds sind die Anleger des ersten Concentio Energie & Infrastruktur-Fonds mittelbar an einem breit gestreuten Portfolio aus 100 Zielunternehmen aus den fokussierten Assetklassen beteiligt. Neben Photovoltaik- und

Windenergieprojekten finden sich Investitionen in Energy-fromWaste sowie in grünen Wasserstoff, Geothermie und Biogas. Im Bereich Infrastruktur wird u. a. in den Ausbau von Glasfaser investiert sowie in soziale Infrastruktur, in verschiedene Projekte aus dem Transportwesen und in die Versorgungs- und Energieinfrastruktur. Diese Investitionen stehen beispielhaft für den Aufbau des Portfolios des aktuellen Beteiligungsangebots BVT Concentio Energie & Infrastruktur II.

Erfahrener Assetmanager

Die BVT Unternehmensgruppe ist seit über 30 Jahren in der Assetklasse Erneuerbare Energien und Infrastruktur aktiv und hat zahlreiche Beteiligungsangebote realisiert, bei denen Ökologie und Ökonomie im Einklang stehen. Der BVT Concentio Energie & Infrastruktur II ist der sechste, von der BVT-Tochtergesellschaft derigo GmbH & Co. KG als Kapitalverwaltungsgesellschaft konzipierte AIF der Concentio Serie. Diese wurde 2014 begonnen und umfasst einen Spezial AIF für professionelle Anleger mit Fokus auf Erneuerbare Energien und Infrastruktur, darüber hinaus drei Publikums-AIF mit Multi-Asset-Investitionsstrategie. Das platzierte Gesamtinvestitionsvolumen der Serie beläuft sich bislang auf über

228 Mio. EUR.

(BVT Unternehmensgruppe)