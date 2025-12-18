BVT platziert weiteren Spezial-AIF der Ertragswertfonds Serie

Der Ertragswertfonds 12 wurde als Exklusivmandat konzipiert und beteiligt sich an dem rund 3.660 m² Bürofläche umfassenden Büro-Ensemble „Rheinzeit“ in der Clever Straße 38 / Worringer Straße 4-8 in der Innenstadt von Köln. Das zuletzt 2021 – 2024 kernsanierte Büro-Ensemble ist langfristig vollständig an 7 Mietparteien vermietetet. Hauptmieter ist das Land Nordrhein-Westfalen.

Der Ertragswertfonds 12 ist als Spezial-AIF konzipiert und wurde exklusiv als Depot-A-Eigeninvestment für einen Bankenpartner aufgelegt. Mit der Investition in das Objekt „Rheinzeit“ ist der Fonds vollinvestiert. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt rund 22,2 Mio. EUR. Die Fondslaufzeit soll elf Jahre betragen.

Das Investitionsobjekt „Rheinzeit“ mit rund 3.660 m² Mietfläche und 35 Stellplätzen befindet sich auf dem 2.005 m² großen Carree-Grundstück Clever Straße 38 und Worringer Straße 4-8. Es besteht aus zwei in den Jahren 1955 und 1962 errichteten Gebäudeteilen, die baulich miteinander verbunden sind. Das regelmäßig modernisierte Objekt ist langfristig vollständig an 7 Mietparteien vermietet, Hauptmieter ist das Land Nordrhein-Westfalen. Flexible Grundrisse ermöglichen die Nutzung sowohl als Single-Tenant als auch Multi-Tenant Objekt. Neben Einzelbüros sind auch Open-Space Lösungen bis 1.000 m² realisierbar. Die vertikale Erschließung erfolgt über zwei Treppenhäuser und zwei Personenaufzüge. Alle Eingangsbereiche sind barrierefrei gestaltet.

Das zwischen 2021 und 2024 kernsanierte Büro-Ensemble ist an das städtische Fernwärmenetz angeschlossen, die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach generiert einen Großteil des benötigten Stroms. Smart Metering, LED-Beleuchtung und innenliegender Sonnenschutz optimieren den Strom- und Energieverbrauch. Das Mobilitätskonzept umfasst 8 E-Ladesäulen und zahlreiche Fahrradstellplatze. Aufgrund der Innenstadtlage ist das Objekt gut an den ÖPNV angebunden. Innerhalb weniger Fahrminuten ist zudem der Zugang zum Fernstraßennetz gegeben.

Zur BVT Ertragswertfondsserie

Die Ertragswertfondsserie mit bislang 12 Fonds wurde 2004 initiiert und fokussiert Gewerbeimmobilien überwiegend in nordrheinwestfälischen Standorten mit hoher Wirtschaftskraft. Aktuell erreicht die Serie ein Gesamtinvestitionsvolumen von 483 Millionen Euro und hat in insgesamt 36 Objekte mit über 250 Mietern investiert. Einige der Fondsobjekte wurden bereits erfolgreich veräußert. Die Bestandsobjekte werden von der BVT-nahen GPM Property Management GmbH in Köln verwaltet. Die Anleger der Serie profitieren dabei von deren regionaler Expertise. So liegt die Gesamtvermietungsquote über alle Objekte der Ertragswertfonds Serie aktuell bei rund 95 Prozent.

Als erstes Beteiligungsangebot der Serie wurde 2022 der BVT Ertragswertfonds Nr. 1 liquidiert. Insgesamt konnte das Management mit dem Verkauf der Objekte des BVT Ertragswertfonds Nr. 1 zwischen 2018 und 2020 knapp 95 Millionen Euro erzielen. Das bedeutet eine Wertsteigerung des Gesamtportfolios gegenüber dem Erwerb um 59 Prozent und entspricht einem Ergebnis für die Anleger dieser Beteiligung von etwa 10,1 Prozent p. a. (Beteiligungsart 2, Einzahlung ab 15.01.2005, vor Steuern) über 18 Jahre Laufzeit. Die Gesamtausschüttungen (Kapitalrückzahlung und Erträge) betragen ca. 271 Prozent, bezogen auf die Nominalbeteiligung ohne Agio.*

Für das erste Quartal 2026 ist ein Folgefonds geplant.

