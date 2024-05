Investmentfonds

BVI: Fondsbranche wächst um neun Prozent

Fondsgesellschaften verwalteten für Anleger in Deutschland insgesamt 4.289 Milliarden Euro per 31. März 2024. Das ist ein Zuwachs um neun Prozent in den letzten zwölf Monaten(31. März 2023: 3.922 Milliarden Euro).