Börse Stuttgart setzt im November rund 9,7 Milliarden Euro um

Die Börse Stuttgart ist der deutsche Handelsplatz der Gruppe Börse Stuttgart. Daneben betreibt die europäische Gruppe Börsen in Schweden und in der Schweiz.

Im November 2024 setzte die Börse Stuttgart nach Orderbuchstatistik rund 9,7 Milliarden Euro um, rund 28 Prozent mehr als im Vorjahresmonat.

Der Hauptanteil des Umsatzes an der Börse Stuttgart entfiel auf strukturierte Wertpapiere. In dieser Anlageklasse lag das Handelsvolumen im November bei rund 3,9 Milliarden Euro – ein Plus von rund 39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Der Umsatz mit Hebelprodukten lag bei rund 3 Milliarden Euro. Auf Anlageprodukte entfielen im November rund 927 Millionen Euro.

Im Aktienhandel lag der Umsatz an der Börse Stuttgart im November bei rund 1,9 Milliarden Euro, rund 46 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Dabei betrug der Umsatz mit Inlandsaktien rund 1 Milliarde Euro, während Auslandsaktien rund 839 Millionen Euro zum gesamten Handelsvolumen beisteuerten.

Der Umsatz im Anleihehandel lag im November bei rund 1,3 Milliarden Euro. Auf Unternehmensanleihen entfielen rund 556 Millionen Euro.

Im Handel mit Exchange-Traded Products wurden an der Börse Stuttgart im November rund 2,5 Milliarden Euro umgesetzt, rund 64 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Bei Investmentfondsanteilen belief sich der Umsatz im November auf rund 142 Millionen Euro.

