BNY Mellon Long-Term European Equity Fund: Langfristige europäische Aktienstrategie

Der BNY Mellon Long–Term European Equity Fund verbindet die bewährte 30–jährige institutionelle Erfolgsbilanz von Walter Scott bei Investitionen in europäische Aktien mit der gleichen Philosophie und dem Investmentprozess des hoch angesehenen, 1,4 Milliarden Euro umfassenden BNY Mellon Long–Term Global Equity Fund. Der Fonds zielt darauf ab, den Anlegern einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten, indem er in ein mit hoher Überzeugung ausgewähltes Portfolio von europäischen Qualitätsunternehmen, einschließlich des Vereinigten Königreichs, investiert und dabei ökologische und soziale sowie Governance–Faktoren („ESG“) berücksichtigt. Der Fonds erfüllt die Anforderungen von Artikel 8 der Sustainable Finance Disclosure Regulation der EU.



Der Fonds wird von Walter Scotts erfahrenem 20–köpfigem Anlageteam verwaltet, das mit der Absicht investiert, Aktien mit einem langfristigen Anlagehorizont zu kaufen und zu halten, um die Kraft stetigen Wachstums zu nutzen.

Angetrieben von diesem „Buy–and–hold„–Ansatz bei der Aktienauswahl unternimmt das Team umfangreiche

Bemühungen, um sicherzustellen, dass nur Unternehmen in das Portfolio aufgenommen werden, die die strengen

Anlagekriterien und –standards erfüllen.



Die umfassende und rigorose Analyse von Walter Scott wird durch eine firmeneigene Recherche–Einheit gestützt. Diese verfügt dank tiefgreifender Kenntnisse der verschiedenen Wirtschaftsfelder über exzellente Einblicke in die jeweiligen Vorzüge führender europäischer Unternehmen. Eine weltweite Perspektive ermöglicht es dem Team, langfristige Trends zu erkennen und die Chancen oder Risiken für europäische Unternehmen zu identifizieren.

„Die Anlagemärkte befinden sich weiterhin im strukturellen Wandel, und dies erfordert mehr denn je einen kritischen

Ansatz bei der Aktienauswahl, um qualitativ hochwertige Wachstumsunternehmen effektiv zu identifizieren“, so Roy

Leckie, Executive Director bei Walter Scott.

„Unsere fundamentale, unternehmenseigene Analyse zeigt, dass

Europa nach wie vor ein Jagdrevier für Qualitätsunternehmen ist. Mit dieser Strategie wollen wir Anlegern Zugang zu

den besten Titeln verschaffen, die Europa zu bieten hat.“

„Dieser Fonds ist eine interessante Ergänzung unseres Angebots für Intermediäre und institutionelle Anleger in Europa„, fügte Sasha Evers, Head of Retail Intermediary Distribution for Europe bei BNY Mellon Investment Management,hinzu.

„Dem BNY Mellon Long-Term European Equity Fund liegt der Ansatz von Walter Scott zugrunde, Aktien per Bottom–up–Ansatz zu betrachten und sich beim Investieren nicht an Benchmarks zu orientieren. Er ist ein weiteres Beispiel dafür, wie wir die speziellen Fähigkeiten unserer Investmentfirmen nutzen, um unseren Kunden Lösungen für die derzeitige herausfordernde Situation zu bieten. Damit unterstreichen wir unser Ziel, das anlegerfreundlichste Investmentunternehmen der Welt zu werden.“



Der BNY Mellon Long-Term European Equity Fund gehört zur Palette der BNY Mellon Global Funds, plc (MGF) für europäische Anleger und ist im Vereinigten Königreich und in mehreren europäischen Ländern, darunter Dänemark, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, Schweden, die Schweiz und die Niederlande, zum Vertrieb zugelassen.



Anlageziel: Ziel ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch die Anlage hauptsächlich in ein Portfolio

von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz in Europa (einschließlich des Vereinigten

Königreichs) unter Berücksichtigung von Umwelt–, Sozial– und Governance–Faktoren („ESG“).

