BNP Paribas listet strukturierte Wertpapiere im Handelssegment Easy Euwax

BNP Paribas listet ab sofort als Emittent strukturierte Wertpapiere im Handelssegment Easy Euwax der Boerse Stuttgart Group. Für die rund 320.000 bei Easy Euwax gelisteten Hebel- und Anlageprodukte von BNP Paribas entfallen die börslichen Transaktionsentgelte.

Easy Euwax ergänzt als börsliches Zero-Fee-Segment das bewährte Euwax-Segment der Boerse Stuttgart Group für den Handel mit strukturierten Wertpapieren und steht allen Emittenten offen. Als erster Emittent hatte Morgan Stanley seine Produkte bei Easy Euwax gelistet, dann folgten die Raiffeisen Bank International, die Erste Group, UniCredit und Vontobel. Insgesamt umfasst das Handelssegment nun rund 1,1 Millionen Hebel- und Anlageprodukte von sechs Emittenten auf unterschiedlichste Basiswerte.

Als Kooperationspartner von BNP Paribas ist zudem der Online-Broker comdirect – eine Marke der Commerzbank AG – bei Easy Euwax eingebunden: Für Aktionsorders, die über comdirect für in Easy Euwax gelistete Produkte von BNP Paribas aufgegeben werden, fallen für Anleger weder Börsenentgelte noch Broker-Gebühren (zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten) an.

Anleger profitieren bei Easy Euwax von hoher börslicher Handelsqualität und Transparenz ohne börsliches Transaktionsentgelt. Durch dieses günstige und verlässliche Angebot stärken wir den börslichen Handel mit strukturierten Wertpapieren – gemeinsam mit den Emittenten als unseren Partnern. Wir freuen uns sehr, dass mit BNP Paribas nun ein weiterer renommierter Emittent bei Easy Euwax dabei ist“, sagt Markus Jung, Head of Leveraged and Investment Products bei der Börse Stuttgart.

„Durch die Präsenz im Marktsegment Easy Euwax der Börse Stuttgart heben wir unser Angebot mit strukturierten Produkten auf das nächste Level. Somit profitieren unsere Kunden ab sofort von weiter sinkenden Kosten bei gleichbleibender Zuverlässigkeit und Qualität beim Handel mit Zertifikaten und Optionsscheinen aus unserem Hause“, sagt Grégoire Toublanc, Head of Exchange Traded Solutions bei BNP Paribas.

Beim börslichen Handel im Segment Easy Euwax überwacht die unabhängige Handelsüberwachungsstelle die Preisermittlung und Auftragsabwicklung. Zum Segment finden Anleger unter anderem zusätzliche Transparenzkennzahlen zu den gelisteten Produkten sowie intuitive Suchfunktionen zur leichteren Produktauswahl auf der Website der Börse Stuttgart.