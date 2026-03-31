BlackRock: Q2 2026 Equity Outlook – Selektive Chancen trotz höherer Bewertungen

Die globale Suche nach attraktiv bewerteten Aktien

Auch wenn die großen Leitindizes nicht mehr mit Abschlag gehandelt werden, bieten sich Anlegerinnen und Anlegern weiterhin Wertpotenziale – sofern sie bereit sind, über einzelne Regionen hinauszublicken, wie Helen Jewell, International CIO for Fundamental Equities bei BlackRock, erklärt.

In Europa profitieren die Verteidigungs- und Luftfahrtsektoren weiterhin von einer starken Nachfrage und politischer Unterstützung. Gleichzeitig sind Banken in Europa im Vergleich zum globalen Wettbewerb nach wie vor unterbewertet. Im Vereinigten Königreich bieten Aktien eine differenzierte Anlagechance, denn der Bewertungsabschlag gegenüber dem US-Markt ist deutlich. Besonders relevant ist dies für Anlegerinnen und Anleger, die ihre Exponierung gegenüber den USA und dem Technologiesektor ausgleichen möchten.

Auch in den Schwellenländern bieten sich Chancen: In Lateinamerika eröffnen sich vor dem Hintergrund verbesserter makroökonomischer Rahmenbedingungen gerade jetzt attraktive Anlagemöglichkeiten. Diese Möglichkeiten bieten sich vor allem jenseits des Technologiesektors, sodass ein Gegengewicht zur Technologiedominanz vieler Schwellenländer-Indizes entsteht.

Investieren in einem dynamischen KI-Umfeld

In schnelllebigen Märkten ist es entscheidend, Veränderungen frühzeitig zu antizipieren, statt lediglich auf sie zu reagieren, wie Jeff Shen, Co-CIO und Co-Head of Systematic Active Equities, sowie Philip Hodges, Lead, Dynamic Factor Rotation Strategies, und Co-Lead, BlackRock Systematic Macro, betonen.

Die Aktienmärkte sind im Jahr 2026 zunehmend von Rotationen und Dispersion geprägt. Investorinnen und Investoren bewerten das Thema KI nicht mehr pauschal positiv. Stattdessen achten sie inzwischen sehr genau darauf, wer im KI-Ökosystem tatsächlich Umsatz generiert, wer welche Kosten trägt und wie nachhaltig Margen sind. Außerdem sind es nicht mehr nur eine Handvoll Unternehmen, die ihren Gewinn zu steigern wissen. Dadurch erweitert sich auch das Anlageuniversum.

Selektivität in einem Markt im Wandel

Selektivität und Anpassungsfähigkeit sind in diesem Marktumfeld entscheidend. Substanzwerte werden attraktiver, weil sich die Wachstumsbasis verbreitert. Momentum-Strategien passen sich an die wechselnde Marktführerschaft an. Auch bei Qualitätsaktien zeigen sich stärkere Unterschiede: Ihre Wertentwicklung hängt zunehmend von Kapitalallokation und operativer Umsetzung ab.

Gerne steht Ihnen Simon Weinberger, EMEA Head of Portfolio Management for Systematic Active Equity (SAE) bei BlackRock, für ein vertiefendes Gespräch zur Verfügung.