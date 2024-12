BlackRock: Neue europäische AI-Produktfamilie

Dies ermöglicht europäischen Anlegern bei BlackRock von dieser strukturellen Verschiebung zu profitieren. AI hat das Potenzial, die Weltwirtschaft zu verändern, wissenschaftliche Durchbrüche zu beschleunigen und völlig neue Branchen zu schaffen, was wiederum eine breite Palette von Möglichkeiten im gesamten AI-Ökosystem bietet.

Investitionen in AI-Infrastruktur – von Hardware über Cloud-Computing bis hin zu Chips – werden im Jahr 2024 voraussichtlich 270 Milliarden US-Dollar übersteigen, langfristige Prognosen gehen von mehr als 1 Billion US-Dollar aus1. Gleichzeitig werden AI-gestützte Anwendungen, von virtuellen Assistenten bis hin zu automatisierten Geschäftslösungen, in den nächsten zehn Jahren voraussichtlich erheblich wachsen und bieten strategische Möglichkeiten für Investoren, die nach Innovation und langfristigem Wert streben.

Die von BlackRock aufgelegte AI-Produktfamilie bietet Anlegern eine Auswahl an Anlagestrategien. Sie erhalten damit die Möglichkeit über den gesamten «AI-Stack» – die Wertschöpfungskette, welche die Infrastruktur, Tools und Technologien für die Erstellung, Bereitstellung und Skalierung von AI-Anwendungen umfasst, die erforderlich sind – zu investieren.

Die Plattform besteht aus dem BGF AI Innovation Fund – einem Investmentfonds, der von der Fundamental Equities Technology Group von BlackRock verwaltet wird und die Möglichkeit bietet, über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg zu investieren – sowie dem iShares AI Infrastructure UCITS ETF (AINF) und dem iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF (AIAA). Diese ETFs bieten gezieltes Engagement in aufkommende Möglichkeiten im AI-Bereich, von Beginn der Infrastrukturentwicklung an, wie z. B. mit Halbleitern, bis hin zu praktischen Anwendungen wie Bilderkennungs- und Sprachübersetzungssoftware.

„Wir stehen am Beginn einer neuen Ära der künstlichen Intelligenz“, sagte Tony Kim, Head of the Fundamental Equities Technology Group bei BlackRock. „Diese Fonds können Investoren dabei helfen, umfangreiche und bislang wenig beachtete Investitionsmöglichkeiten im gesamten Spektrum der AI und fortschrittlichen Technologien zu nutzen. Das beispiellose Tempo des Wandels in dieser neuen AI-Revolution bietet Investoren einzigartige Chancen, die sie jetzt ergreifen können.“

Manuela Sperandeo, Head of Europe & Middle East iShares Product bei BlackRock, sagt: „AI verändert die Investmentlandschaft und bietet potenziell beispiellose Wachstums- und Innovationsmöglichkeiten. Wir sind bestrebt, Anlegern die Möglichkeit zu geben, über die für sie geeigneten Instrumente auf diese Möglichkeiten zuzugreifen, sei es über Investmentfonds oder ETFs.“

