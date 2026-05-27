BlackRock erweitert seine Angebotspalette um zwei weitere Strategien mit fester Laufzeit

Beide Fonds erweitern die bestehende Target-Maturity-Plattform von BlackRock und richten sich an europäische Anleger, die ihre Allokation über einen definierten Zeitraum hinweg ausrichten und dabei Ertragsquellen sowie langfristige Anlageopportunitäten in Anleihe- und Aktienmärkten berücksichtigen möchten.

Mit der Erweiterung der Produktpalette reagiert BlackRock auf ein steigendes Interesse an sogenannten „Outcome“-orientierten Anlagestrategien, bei denen konkrete Anlageziele – etwa die Generierung regelmäßiger Erträge oder ein schrittweiser Aufbau von Engagements in Aktienmärkten – über einen festgelegten Zeitraum im Vordergrund stehen.

Die Strategien der neuen Fonds kombinieren aktives Management mit einem strukturierten Anlageansatz und einem klar definierten Anlagehorizont:

Der BGF Euro Income Fixed Maturity Fund 2031 zielt darauf ab, über einen festen Anlagehorizont hinweg Erträge zu generieren und dabei Kredit- und Volatilitätsrisiken zu berücksichtigen. Das Portfolio mit Investment-Grade-Rating-Ausrichtung stützt sich auf hochwertige Staatsanleihen und ergänzend können ausgewählte Kreditexposures über Credit Default Swaps eingesetzt werden, um zusätzliche Ertragsquellen zu erschließen.

zielt darauf ab, über einen festen Anlagehorizont hinweg Erträge zu generieren und dabei Kredit- und Volatilitätsrisiken zu berücksichtigen. Das Portfolio mit Investment-Grade-Rating-Ausrichtung stützt sich auf hochwertige Staatsanleihen und ergänzend können ausgewählte Kreditexposures über Credit Default Swaps eingesetzt werden, um zusätzliche Ertragsquellen zu erschließen. Der BGF Step Into Equity High Income Fund 2030 richtet sich an Anleger, die einen schrittweisen Übergang von Cash oder Anleihen in Aktienmärkte anstreben. Der Fonds ist zunächst vollständig in aktiv gemanagte, ertragsorientierte Anleihen investiert. Über vier Jahre wird dann die Allokation in ertragsorientierte globale Aktien sukzessive erhöht.