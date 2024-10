Bank Vontobel Europe AG: Anton Hötzl neuer Chief Operating Officer

Die Bank Vontobel Europe AG wird ab dem 1. November 2024 von einem dreiköpfigen Vorstand geführt, dem Thomas Fischer, Leiter Private Clients Germany, René Weinhold, Leiter Institutional Clients Germany, und Anton Hötzl, COO und Head Structured Solutions & Treasury Europe, angehören.

Anton Hötzl arbeitet bereits seit Januar 2008 bei Vontobel in Frankfurt als Legal Counsel für das Produktmanagement. Während seiner Karriere bei Vontobel hatte er verschiedene Positionen im Business Development in Frankfurt und Zürich inne. Seit 2020 ist er für den Bereich Structured Solutions Europe in Frankfurt verantwortlich und seit 2021 Mitglied des Vorstandes der Bank Vontobel Europe AG. Er ist seit 2013 Geschäftsführer der Vontobel Financial Products GmbH. Bevor er zu Vontobel kam, war Anton Hötzl bei der Landwirtschaftlichen Rentenbank tätig.

Andreas Heinrichs, gelernter Bankkaufmann und Diplom-Kaufmann, kam 1999 von Sal. Oppenheim Jr. & Cie. zu Vontobel, wo er das Aktien-Sales- und Research-Team in Deutschland aufbaute. Ab 2009 war er Mitglied des Vorstandes der Bank Vontobel Europe AG und leitete das Brokerage-Geschäft. Am 1. September 2020 übernahm Andreas Heinrichs die Funktion des Chief Operating Officer in München.

„Wir danken Andreas Heinrichs herzlich für seine großen Dienste während der 25-jährigen Tätigkeit, in der er maßgeblich am Aufbau unserer Präsenz in Deutschland beteiligt war. Seine Leidenschaft und sein Engagement waren eine treibende Kraft hinter unserem gemeinsamen Erfolg”, sagt Brian Fischer, Vorsitzender des Aufsichtsrats.

Die neue Zusammensetzung des Vorstandes unterstreicht die zukünftigen Wachstumspläne von Vontobel in Deutschland: „Anton Hötzl hat in den vergangenen Jahren als Mitglied des Vorstands das Geschäft mit strukturierten Wertpapieren in Europa erfolgreich geführt. Auf dem Weg in die nächste Wachstumsphase freuen wir uns auf seine fachliche Expertise als Chief Operating Officer”, ergänzt Brian Fischer.

Infos hier