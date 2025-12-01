AXIA Asset Management übernimmt Portfoliomanagement des SOLIT Wertefonds

Für Anlegerinnen und Anleger erfolgt der Übergang automatisch und ohne Handlungsbedarf; sämtliche Fondskennnummern (ISIN/WKN), Depotführungen und Konditionen bleiben unverändert.

Der Wechsel ist Teil einer strategischen Weiterentwicklung der Fondssteuerung. Ziel ist es, Kompetenzen gezielt zu bündeln, Prozesse zu vereinheitlichen und Synergien zu nutzen, um die Managementqualität langfristig weiter zu erhöhen. Die Anlagestrategie, das Risikoprofil, die Kostenstruktur sowie die Anlagegrenzen des SOLIT Wertefonds bleiben im Zuge des Wechsels unverändert. Der etablierte Fokus auf Sachwerte, Edelmetalle und substanzstarke Unternehmen wird konsequent fortgeführt.

AXIA Asset Management ist ein unabhängiger, inhabergeführter Vermögensverwalter mit Sitz in Dortmund. Das Haus wurde in der aktuellen Fondsboutiquen-Studie der Wirtschaftszeitschrift Capital (Ausgabe 11/2025) mit der Höchstnote von fünf Sternen ausgezeichnet und zählt damit zu den besten Multi-Asset-Managern in Deutschland. AXIA steht für realwertorientierte Anlagestrategien, aktives Risikomanagement und klar strukturierte Investmentprozesse, die auf langfristigen Kapitalerhalt und stabilen Vermögensaufbau ausgerichtet sind.

„Der SOLIT Wertefonds steht für reale Werte in einer Welt voller Geldillusion – diesen Anspruch führen wir mit Weitblick, Disziplin und Überzeugung fort“, sagt Thomas Mitroulis, Geschäftsführer der AXIA Asset Management GmbH. „Mit unserem Multi-Asset-Ansatz, der Kombination aus Sachwertfokus, aktivem Risikomanagement und einem strukturierten Investmentprozess, setzen wir bewusst auf Kontinuität in der Ausrichtung des Fonds und zugleich auf zusätzliche Stärke im Management.“

Für die Anlegerinnen und Anleger des SOLIT Wertefonds bedeutet der Fondsmanagerwechsel vor allem Stabilität:

Die Anlagestrategie bleibt in ihrem Kern unverändert,

das Risikoprofil und die Kostenstruktur des Fonds bleiben bestehen,

Depotführungen, Sparpläne, Ausschüttungsmodalitäten und Fondsdaten bleiben vollständig erhalten.

Die technische Umsetzung des Wechsels erfolgt in enger Abstimmung mit der Service-Kapitalverwaltungsgesellschaft HANSAINVEST. Das Fondsmanagement wird nahtlos fortgeführt, die strategische Ausrichtung bleibt gleich – lediglich die organisatorische Verantwortung geht auf AXIA über.

AXIA bedankt sich bei der Plutos Vermögensverwaltung AG für die erfolgreiche Zusammenarbeit und die in den vergangenen Jahren geleistete Aufbauarbeit im SOLIT Wertefonds.