AXA IM: Schwellenländeranleihen-ETF erweitert PAB-ETF-Palette

Der neue ETF wird passiv verwaltet und bietet Zugang zu Unternehmensanleihen der wichtigsten Schwellenländer. Damit erweitert er die bestehende PAB- (Paris-aligned Benchmark) ETF-Palette von AXA IM.

Der neue index-basierte ETF soll die Performance des ICE® Emerging Markets Corporate Plus Paris Aligned Absolute Emissions Index (EMCBPABA) nach Abzug der Verwaltungsgebühren replizieren – sowohl bei Aufwärts- als auch bei Abwärtsbewegungen. Der Index bietet Zugang zu auf US-Dollar und Euro lautende Investment-Grade- sowie High-Yield-Anleihen, die von nicht-staatlichen Emittenten aus Schwellenländern an den wichtigsten Binnen- und internationalen Märkten begeben werden. So ermöglicht der ETF mit einer einzigen Transaktion Investments in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, während Anleger gleichzeitig in Unternehmen investieren, die die Einhaltung der im Pariser Abkommen2 festgelegten Kohlenstoffreduktionsziele verfolgen.



Olivier Paquier, Global Head of ETF Sales at AXA IM: „Der Ausbau unseres festverzinslichen ETF-Angebots mit ESG-Fokus hat einen hohen Stellenwert, um die Bedürfnisse unserer Anleger zu erfüllen. Als neuer Baustein unserer ETF-Palette eröffnet der AXA IM Emerging Markets Credit PAB UCITS ETF Anlegern Investments in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern – und zwar auf einfache und effiziente Weise mit einer fokussierten Dekarbonisierungs-Zielsetzung. In einem Jahr voller Wahlen in den Industrienationen erscheint dieses Anlageprofil besonders relevant.“

Die Nachbildung des ETFs erfolgt in physischer Replikation und ist gemäß der SFDR-Verordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation) als Artikel 8 eingestuft. Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER) beträgt 0,34 %3.

Der AXA IM Emerging Markets Credit PAB UCITS ETF (Ticker: AICU und AQDU) ist in US-Dollar und Euro über den elektronischen Handelsplatz der Deutschen Börse (XETRA) zugänglich und wird in Kürze auch an der Borsa Italiana sowie an der SIX Swiss Exchange notiert.

Mit der Auflegung wird der ETF institutionellen Investoren und Privatanlegern in Österreich, Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Italien (nur für institutionelle Anlegern bis zur Börsennotierung in Italien), Liechtenstein, Luxemburg, den Niederlanden, Norwegen, Spanien und Schweden zur Verfügung stehen.

Der Marktpreis eines Index-ETF ist möglicherweise nicht jederzeit mit seinem Nettoinventarwert identisch. Der Index-ETF zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Indexes nachzubilden, und sein Handelspreis kann von seinem Nettoinventarwert und dem des Indexes abweichen.

Kapitalrisiko: Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl fallen als auch steigen, und Anleger erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück.