Aviva Investors: Europäische Aktienstrategie zum Klimawandel erreicht 1 Milliarde Fondsvolumen 

Der Fonds wurde von Aviva Frankreich mit einem Startkapital in Höhe von 100 Millionen Euro unterstützt, die restliche Summe stammt von unabhängigen Kunden. In Anbetracht der globalen Erderwärmung investiert die Strategie in Unternehmen, die den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft unterstützen.

„Wenn die Emissionsentwicklung sich nicht umkehrt, könnte die globale Erwärmung voraussichtlich bis zum Ende des Jahrhunderts unsere Existenz bedrohen – und ist daher ein absolut unerlässliches Thema für Investoren“, sagt Euan Munro, Vorstandsvorsitzender von Aviva Investors. „Die Tatsache, dass diese Strategie in so kurzer Zeit ein so enormes Anlegerinteresse auf sich gezogen hat, unterstreicht die Dringlichkeit für Vermögensverwalter Lösungen unter Berücksichtigung der Klimarisiken anzubieten.“

Francoise Cespedes, Managerin des European Equity Climate Transition Fonds, erläutert die anfängliche Positionierung der Strategie:

„Der Klimawandel bietet Chancen für Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen Lösungen zur Verringerung der Treibhausgasemissionen bieten. Dies gilt auch für Firmen, welche die Anstrengungen der Gesellschaft zur Anpassung an die physischen Auswirkungen des Klimawandels, wie etwa den Anstieg des Meeresspiegels und der höheren Temperaturen, unterstützen.“

„Wir untersuchen eine Reihe verschiedener Themen in unserer Strategie. Ein Beispiel ist die Energieeffizienz. Sie stellt eine kostengünstige Möglichkeit dar, die Kohlenstoffbelastung durch Kraftwerke, eine der größten Quellen von Treibhausgasemissionen, zu reduzieren. LED-Lampen verbrauchen in der Regel bis zu 80 Prozent weniger Energie als herkömmliche Glühlampen und können bis zu 25 Mal länger funktionieren, was einen erheblichen Beitrag zur Senkung der Kohlenstoffemissionen leistet. Das marktführende Unternehmen im Bereich der allgemeinen LED-Beleuchtung wird bis 2020 voraussichtlich zwei Milliarden LED-Glühbirnen liefern. Wir glauben, dass dieser Sektor gut für die Wirtschaft, gut für die Umwelt und kostengünstiger für die Verbraucher ist.“

„Ein weiterer Bereich, der unserer Erwartung nach beim Übergang zu einer kohlenstoffarmen Welt eine große Bedeutung haben wird, sind die erneuerbaren Energien. Erneuerbare Energien könnten bis zum Jahre 2050 vier Fünftel des weltweiten Strombedarfs decken, die Kohlenstoffemissionen massiv reduzieren und zur Eindämmung des Klimawandels beitragen. Aber es ist noch ein weiter Weg bis erneuerbare Energiequellen wie Sonnen- und Windkraft vollständig integriert sind. Wir suchen nach Unternehmen, die sauberere, zuverlässigere und erschwinglichere Windenergie anbieten können und erwarten, dass dieser Sektor bei der Eindämmung des Klimawandels eine Vorreiterrolle übernimmt.“

Der Aviva Investors Climate Transition European Equity Fonds wurde am 22. Juli 2019 aufgelegt. Die Strategie zielt darauf ab, langfristiges Kapitalwachstum zu generieren, indem in Unternehmen investiert wird, die ihren wesentlichen Ertragsanteil aus Gütern und Dienstleitungen zur Eindämmung und Anpassung an den Klimawandel erlangen. Zudem investiert der Fonds in Unternehmen, die ihre Geschäftsmodelle auf eine wärmere, emissionsärmere Welt ausrichten. Die Strategie schließt daher Aktien aus den Bereichen Kohle, unkonventionelle fossile Brennstoffe, der arktischen Öl- und Gasproduktion oder thermischen Energieversorgung aus Kohle komplett aus. Investitionen in Öl- und Gasproduzenten sowie Gaskraftwerke sind limitiert.

(AVIVA INVESTORS)