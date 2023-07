Auf der Suche nach Qualität und Wachstum: Warum Mega-Cap-Wachstumswerte weiterhin interessant sind

„Mit Ausnahme einer Handvoll Titel, die von der KI-Chance/dem KI-Hype profitierten, standen Aktien im letzten Jahr lange Zeit im Schatten der Angst. Im vergangenen Monat begann die Risikoaversion endlich zu sinken. Der Zeitpunkt ist interessant: Der Optimismus der Anleger steht im Gegensatz zum wachsenden Pessimismus hinsichtlich der makroökonomischen Aussichten. Ein Abschwung der US-Produktion wird immer wahrscheinlicher, da die Industrietätigkeit schwächer ist als erwartet und sich der Arbeitsmarkt zu verlangsamen beginnt. Das Protokoll der Fed vom Juni bekräftigt die Möglichkeit von zwei weiteren Zinserhöhungen in diesem Jahr. Der Optimismus der Anleger dürfte schwer zu halten sein.

Je stärker die Fed an der Zinsschraube dreht, desto härter werden die Auswirkungen auf die Wirtschaft sein, und je härter die Auswirkungen sind, desto schneller wird die Fed die Zinsen senken müssen. Eine zu starke Straffung würde drastischere Maßnahmen zur Lockerung der Geldpolitik erfordern, während das Ziel der Zentralbanken jetzt darin besteht, einen kontrollierten Ausstieg aus der hohen Inflation mit einer sanften geldpolitischen Lockerung auf dem Weg dorthin zu finden. Wir sehen noch keine schnellen Zinssenkungen und bereiten uns auf einen langsamen Ausstieg vor, haben aber ein wachsames Auge auf die Indikatoren für eine Überstraffung.

In diesem Umfeld bieten sich weiterhin Chancen für Mega-Cap-Wachstumswerte, da sie auf soliden Bilanzen mit gut geschützten Marktpositionen sitzen. Diese Titel sind nach wie vor für Anleger interessant, die Wachstum suchen, aber auch für diejenigen, die Qualität bevorzugen.“

Vincent Nobel, Head of Asset Based Lending, at Federated Hermes Limited:

„Die Auslöser mögen jedes Mal anders sein, aber „Korrekturen“ am Immobilienmarkt scheinen jedes Mal ziemlich heftig zu sein und sind ein regelmäßiges Merkmal des Immobilienmarktes. Sowohl Käufer als auch Verkäufer sind unsicher, welche Bewertung sie vornehmen sollten, und vor allem, wo sie ihre Geschäfte tätigen können.

Um nicht in den Boom- und Bust-Zyklen mitgerissen zu werden, müssen institutionelle Anleger zyklusunabhängigere Anlagestrategien finden. Auf der Suche nach zuverlässigeren Renditen geht es nicht darum, in „guten Zeiten“ viel Geld zu verdienen, sondern beständig ordentliche Erträge zu erzielen.

Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, besteht darin, Vermögenswerte zu finden, die während eines gesamten Zyklus Erträge erwirtschaften und deren Haltedauer weit über den typischen Zyklus hinausgeht. Dadurch wird der Schwerpunkt bei der Zeichnungsprüfung auf die langfristige Fähigkeit der Anlagen gelegt, Mieter zu gewinnen. Wen interessiert es schon, ob der Markt dies zu einem bestimmten Zeitpunkt mit fünf Prozent oder sieben Prozent bewertet?

Eine weitere „zyklusunabhängige“ Strategie besteht darin, ein vorrangiger Kreditgeber zu sein. Jeder zyklische Marktwertrückgang sollte sich innerhalb der Zeichnungsparameter bewegen und daher (theoretisch) keinen Einfluss auf die Finanzerträge von vorrangigen Kreditportfolios haben. Dies hängt natürlich von der Art und Weise ab, wie das Risiko gezeichnet wurde, und davon, ob diese zyklischen Korrekturen gleichzeitig mit einem strukturellen Rückgang einhergehen, wie wir ihn derzeit auf dem Büromarkt, insbesondere bei hohen Bürotürmen, beobachten.

Kurzum, wir sollten nicht überrascht sein, wenn wir in diesem Umfeld ein geringes Transaktionsvolumen sehen. Für Investoren, die in der Lage sind, Vermögenswerte langfristig zu halten, ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt zum Verkaufen. Solange die Ausfälle von Unternehmen gering sind und die Mieten gezahlt werden, sind die Kreditgeber nicht gewillt, den Verkauf von Vermögenswerten zu erzwingen, der durch geringfügige Überschreitungen des Beleihungswerts ausgelöst wird. Der Markt scheint weitgehend im Gleichgewicht zu sein zwischen Eigentümern von Vermögenswerten, die nicht verkaufen wollen, Käufern von Vermögenswerten, die nicht kaufen wollen, und Kreditgebern, die notleidende Kredite nicht vollstrecken. Mit anderen Worten: Es muss etwas passieren, um Bewegung in den Markt zu bringen.“

