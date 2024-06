Apple ist KI-Gewinner

Apple gehe die Fantasie aus und drohe mangels bahnbrechender Innovationen im KI-Zeitalter den Anschluss zu verlieren, monierten die Skeptiker. Im letzten Investorenbrief vom 23. Mai 2024 sowie im Blogbeitrag vom 3. Mai 2024 „Verliert Apple bei KI den Anschluss?“ hat sich Dominikus Wagner, Firmengründer und Fondsmanager, dieser pessimistischen Sichtweise mit Nachdruck entgegengestellt. Mehr denn je ist er überzeugt, dass Apple zu den wenigen ganz großen KI-Gewinnern zählen wird.

„Unseres Erachtens hat Apple nichts verschlafen, sondern wendet sein bestens bewährtes „Beuteschema“ nun auch bei Künstlicher Intelligenz an: In gewohnter Apple-Manier beobachtet das Management erst einmal, was die Konkurrenz macht. Besonnen werden dann die eigenen besseren Lösungen und Angebote konsequent in das eigene „Ecosystem“ mit einer installierten Basis von mehr als 2,2 Milliarden Geräten ausgerollt,“ fasst Dominikus Wagner, Firmengründer und Fondsmanager des Unternehmensfonds und des Unternehmensfonds flex, die Apple-Strategie zusammen. Das erwartet er auch in diesem Fall. „Die Ankündigung von Apple Intelligence auf der jüngsten Entwicklerkonferenz WWDC dürfte erst der Startschuss zu einer KI-Offensive gewesen sein, die die Kritiker verstummen lassen wird,“ glaubt Wagner.

Immer mehr Marktteilnehmer scheinen dies ähnlich zu sehen und so sprang die Aktie nach dem Event auf ein neues Allzeithoch und beendete damit ihren monatelangen Dornröschenschlaf. Davon konnten auch der Unternehmerfonds und Unternehmerfonds flex deutlich profitieren, nachdem Wagner & Florack Apple zu den günstigen Bewertungen noch einmal leicht zugekauft hatte.

Die ausführliche Analyse lesen Sie im Blog „Quod erat demonstrandum: KI-Gewinner Apple“.