apoAsset: Neuer Gesundheits-Aktienfonds apo Medical Core

Der apo Medical Core konzentriert sich in seinem kompakten Portfolio gezielt auf große Gesundheitsunternehmen. Damit erweitert der Fondsanbieter das Spektrum seiner insgesamt sechs Gesundheitsfonds, die weltweit auf unterschiedliche Weise in den Megatrend Gesundheit investieren.

Der Aktienfonds bietet ab sofort zwei Anteilsklassen: apo Medical Core R (ISIN DE000A3ETBT2) für die private Geldanlage und apo Medical Core I (ISIN DE000A117YF1) für institutionelle Investments. Sein Kern sind große globale Unternehmen aus Subsektoren wie Pharma, Biotechnologie, Medizintechnik und Dienstleistungen. Grundsätzlich kann der Fonds weltweit in alle Gesundheitsunternehmen investieren, die an einer anerkannten Börse mindestens eine Milliarde Euro wert sind. In der Regel soll das Portfolio etwa 30 bis 40 Unternehmen umfassen. Bei der Auswahl arbeitet die apoAsset eng mit ihrem Partner Medical Strategy GmbH zusammen.

„Der globale Gesundheitsmarkt lebt von seiner Vielfalt, die wir mit unseren Gesundheitsfonds auf unterschiedliche Weise nutzen. Während bei einigen unserer Portfolios viele kleine und mittelgroße Unternehmen dominieren, bilden beim apo Medical Core die großen Titel den Schwerpunkt. So können wir unterschiedliche Präferenzen unserer Anlegerinnen und Anleger optimal berücksichtigen“, sagt Kai Brüning, Senior Portfolio Manager Healthcare der apoAsset.

Der starke Kern des globalen Gesundheitsmarkts

Große Gesundheitsunternehmen können in bestimmten Börsenphasen Vorteile bieten. Sie sind vergleichsweise robust, zum Beispiel durch eine breite Produktpalette und globale Präsenz. Teilweise können sie günstigere Preise und Vertragsbedingungen durchsetzen und verfügen potenziell über enorme Ressourcen, die sie zum Beispiel für Übernahmen nutzen können.

Unabhängige Alternative

Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist unabhängig von einem Vergleichsindex. Er ist daher sehr flexibel und nicht auf bestimmte Standardwerte beschränkt. Ziel ist es, an den Wachstumschancen und Innovationen des globalen Gesundheitssektors teilzuhaben, wobei die Risiken sorgfältig bewertet und gesteuert werden. Historisch ist der apo Medical Core I aus dem Fonds apo Medical Opportunities Institutionell hervorgegangen, der vor etwa zehn Jahren zunächst nur für professionelle Anlegerinnen und Anleger aufgelegt worden war. Unter dem neuen Namen konzentriert sich der Fonds nun auf ein kompaktes Portfolio und öffnet sich mit der neuen Anteilsklasse apo Medical Core R zugleich für die private Geldanlage.

