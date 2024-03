apoAsset holt Investment-Analysten Maxim Dimitruk

Der 33-Jährige Maxim Dimitruk kommt von der Bethmann Bank, wo er als Fondsmanager und Analyst tätig war. Maxim Dimitruk studierte in Wien, Frankfurt, London und an der Columbia Business School in New York. Nach seinem Abschluss als M.Sc. in internationaler Betriebswirtschaftslehre arbeitete er zunächst als Aktienanalyst, anschließend als Investment Analyst und Portfoliomanager bei einem mittelständischen Vermögensverwalter.

Es folgten Stationen im Bereich Corporate Banking, insbesondere im Technologie- und Immobiliensektor, bei der niederländischen Großbank ABN AMRO. Zuletzt war er Fondsmanager für globale Strategien bei der Bethmann Bank. Neben seiner breiten Expertise im Fondsmanagement und der Unternehmensanalyse verfügt er auch über Erfahrung als Startup-Gründer.

„Wir freuen uns sehr über die Verstärkung durch Maxim Dimitruk. Der weltweit wachsende Gesundheitsmarkt steht vor großen Veränderungen, auch durch die zunehmend wichtige Rolle von Technologie-Unternehmen. Mit unserem Healthcare-Team wollen wir die Stärken unserer Gesundheitsfonds auch auf diesem Feld weiter ausbauen“, sagt Dr. Heiko Opfer, Geschäftsführer der apoAsset.

