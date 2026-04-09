anus Henderson launcht aktiv verwalteten hybriden Rohstofffonds

JREAL zielt darauf ab, attraktive langfristige Erträge bei gleichzeitiger Diversifizierung und Inflationsabsicherung zu erzielen, und ist als Ergänzung zu traditionellen Aktien- und Anleiheallokationen gedacht. Der Fonds ist darauf ausgelegt, etwa 60 % in Rohstoffderivate zu investieren, was über ein proprietäres Long/Short-Trendfolgeprogramm umgesetzt wird, sowie 40 % in rohstoffbezogene Aktien. Damit bietet er Zugang sowohl zu Rohstoffen als auch zur globalen Rohstofflieferkette. JREAL bietet Exposure gegenüber den vier wichtigsten Rohstoffsektoren: Energie, Industriemetalle, Edelmetalle und Agrarprodukte, sowie gegenüber damit verbundenen Wertpapieren wie Produzenten, Herstellern, Raffinerien und Infrastrukturanbietern.

Der aktiv verwaltete Long-Short-Derivate-Ansatz ermöglicht Exposure gegenüber 30 liquide, börsengehandelte Rohstoff-Futures und soll Verluste reduzieren sowie die risikobereinigten Erträge über Rohstoffmarktzyklen hinweg verbessern und gleichzeitig Diversifizierungsvorteile gewährleisten.

JREAL ist als moderne, hybride Alternative zu traditionellen „Long-only“-Rohstoffstrategien auf Basis von Futures konzipiert, die in der Vergangenheit mit negativen Carry-Erträgen, hohen Kursrückgängen, steigenden Korrelationen in Phasen von Aktienmarktturbulenzen sowie einer begrenzten Fähigkeit zur Einbeziehung von ESG- und nachhaltigen Anlageaspekten zu kämpfen hatten. Durch die Kombination von Rohstoffderivaten mit rohstoffbezogenen Aktien bietet die Strategie Zugang zur gesamten Rohstoff-Wertschöpfungskette. So entsteht ein Konzept, das darauf ausgelegt ist, attraktive Erträge zu erzielen und gleichzeitig Diversifizierung, potenziellen Inflationsschutz und Widerstandsfähigkeit gegenüber ereignisbedingten Marktschocks zu bieten.

Rob Shimell, Portfoliomanager für Diversified Alternatives bei Janus Henderson, kommentiert die Fondsauflegung: „Rohstoffe entwickeln sich wieder zu einer attraktiven Anlagemöglichkeit, doch es kommt darauf an, welchen Ansatz Anleger wählen. Die bekannten Herausforderungen eines reinen Long-Only-Exposures über Futures – darunter negativer Carry, starke Kursrückgänge, Korrelationsspitzen, begrenzte Diversifikation und ESG-Beschränkungen – lassen sich durch einen moderneren, hybriden Ansatz bewältigen. Ein Ansatz, der die Allokation in Rohstoffaktien mit Rohstoffderivaten unter Verwendung eines Long/Short-Ansatzes kombiniert und so die gesamte Lieferkette abdeckt.“

„Dadurch entsteht ein Rahmen, der darauf ausgelegt ist, attraktive Erträge zu erzielen und gleichzeitig echte Diversifizierung, potenziellen Inflationsschutz sowie die Berücksichtigung ereignisbedingter Marktschocks zu bieten – und das bei gleichzeitiger Wahrung der täglichen Liquidität. Angesichts der Deglobalisierung, der Dekarbonisierung und der geopolitischen Entwicklungen, die die Märkte neu gestalten, ist ein innovativer Ansatz im Rohstoffbereich eine vernünftige Reaktion auf die strukturellen Kräfte, die das nächste Jahrzehnt prägen werden.“

Die Produkteinführung spiegelt die Überzeugung von Janus Henderson wider, dass Rohstoffe in einen strukturellen, langfristigen Superzyklus eintreten, der von sieben langfristigen Themen angetrieben wird: Dekarbonisierung; durch Rechenzentren und KI bedingter Energiebedarf; Abwertung des US-Dollars; steigende Verteidigungsausgaben; langfristiger Investitionsrückgang im Rohstoffsektor; Deglobalisierung; demografischer Wandel – all dies trägt zu optimistischen Aussichten für Rohstoffe bei.

Ignacio De La Maza, Head of EMEA & LatAm Client Group, fügt hinzu: „Kunden suchen zunehmend nach neuen Möglichkeiten, ihre Portfolios zu diversifizieren und sich gegen Inflation abzusichern. JREAL soll in Zeiten erhöhter Inflation, geopolitischer Spannungen, Versorgungsengpässen und extremer Wetterereignisse, die in der Vergangenheit die Rohstoffmärkte beeinflusst haben, für Widerstandsfähigkeit sorgen.“

JREAL wird von einem erfahrenen Investmentteam verwaltet, das sich auf die Bereiche „Diversified Alternatives“ und „Natural Resource Equities“ spezialisiert hat und dabei auf die langjährige Expertise von Janus Henderson bei liquiden alternativen Anlagen und Real Assets zurückgreift. Der Bereich „Diversified Alternatives“ wird von Robert Shimell und Mark Richardson geleitet, während der Bereich „Natural Resource Equities“ von Daniel Sullivan, Darko Kuzmanovic und Tal Lomnitzer gemanagt wird.

Der Fonds ist über die in Luxemburg ansässige Janus Henderson Fund SICAV der Gesellschaft erhältlich, die als OGAW eingestuft ist.