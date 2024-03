Antecedo lanciert Fondsinnovation

Mit dem Antecedo Growth Supreme hat die Antecedo Asset Management GmbH einen Fonds aufgelegt, der eine mindestens 100-prozentige Partizipation an den Kursgewinnen des US-Technologieindex Nasdaq-100 ermöglichen, zugleich aber Schutz vor großen Kursverlusten bieten soll. Das innovative Fondskonzept ist eine Weiterentwicklung der Strategie, mit der der Bad Homburger Spezialist für Risikomanagement bereits seit September 2019 den Aktienfonds Antecedo Defensive Growth managt.

Dieser lässt Investoren zu rund 70 Prozent an den Kursgewinnen im Nasdaq-100 teilhaben und begrenzt die Verluste kalkulatorisch auf zehn Prozent im Kalenderjahr. Um dies zu erreichen, arbeitet Antecedo-Gründer Kay-Peter Tönnes mit dem Kauf und Verkauf von Optionen. Bereits seit 30 Jahren entwickelt und verbessert Tönnes Strategien zur Aktienabsicherung.

Beim Antecedo Growth Supreme ist die Optionsstrategie so gestaltet, dass sie eine höhere Beteiligung an steigenden Aktienkursen ermöglicht. Das Portfolio des Fonds soll ab Start zu mindestens 100 Prozent an den Kurssteigerungen des Aktienmarkts teilnehmen. Trotzdem besitzt es eine Sicherung – allerdings auf niedrigerem Niveau als beim Antecedo Defensive Growth.

Als maximales Verlustpotenzial sind beim Antecedo Growth Supreme 25 Prozent im Kalenderjahr definiert. Zu beachten ist, dass die Wertuntergrenze wie auch die Partizipation an steigenden Kursen von Jahr zu Jahr leicht unterschiedlich ausfallen können und nicht garantiert sind.

„Aus unserer Sicht ist der Antecedo Growth Supreme eine Antwort auf die beliebten ETFs. Diese sind zwar sehr günstig, überlassen aber letztlich jedes Risiko dem Investor. Das kann unserer Auffassung nach nicht der Weisheit letzter Schluss sein“, sagt der Antecedo-Gründer, „bei der Entwicklung des Antecedo Growth Supreme stand deshalb das asymmetrische Risikoprofil im Vordergrund: maximale Teilhabe an Aktienchancen, aber zugleich Schutz vor größeren Abschwüngen.“

Infos hier