Anmeldung für Mixed ChampionsTour hat begonnen

„N ach der Tour ist vor der Tour gemäß diesem Motto sollten Finanzintermediäre sich jetzt bereits einen Platz bei der Mixed ChampionsTour buchen“, sagt Veranstalter Jürgen Dumschat von der AECON Fondsmarketing GmbH, „schließlich waren wir bei der kürzlich zu Ende gegangenen HANSA ChampionsTour an zwei Standorten ausgebucht und mussten weitere Interessenten leider abweisen.“

Zum besseren Verständnis: Die Mixed ChampionsTour gleicht exakt der HANSA ChampionsTour. Während bei letzterer nur bei HANSAINVEST aufgelegte Fonds präsentiert werden, steht bei der nun anstehenden Mixed ChampionsTour das gesamte Fondsuniversum (mit Ausnahme der bei HANSAINVEST aufgelegten Fonds) zur Verfügung.

Das macht die Selektion nicht einfacher, denn erneut war es unser Anliegen, ein Fonds-Menu für Sie zusammenzustellen, bei dem es keine Überschneidungen der Fondskonzepte gibt. Die Vorträge sollen interessant und gleichermaßen unterhaltsam sein und natürlich sollen unterschiedliche Geschmacksrichtungen bedient werden.

Auch unbekannte Fondsboutiquen

„Im Fokus stehen bei uns traditionell vor allem die unabhängigen und nicht selten unbekannten Fondsboutiquen, denn Fonds, die Sie schon alle kennen, können gerne andere präsentieren“, so Dumschat.

Mit dabei in diesem Jahr: Ein Kurzläufer-Anleihenfonds mit einem besonderen konzeptionellen Ansatz, ein aktiv gemangter ETF-Fonds mit Fokus auf die 20 jeweils interessantesten Value-Aktien, ein defensiver Long/Short-Aktienfonds aus Frankreich mit einer mehr als 17-jährigen Historie, der nun auch in Deutschland zum Vertrieb zugelassen ist, sowie ein Investmentgrade-Anleihenfonds, der auch in Discount-Zertifikate investiert und Währungen nach eigenem System hedgt oder offen lässt. Ein Aktien- sowie ein bislang nur institutionellen Anlegern angebotener Mischfonds werden das Programm wahrscheinlich abrunden (hier ist die endgültige Selektion noch nicht abgeschlossen).

Nach dem obligatorischen Einführungsvortrag von Jürgen Dumschat werden die sechs Gesellschaften ihre Fonds in einem jeweils halbstündigen Vortrag präsentieren.

In den großzügigen Kaffeepausen sowie beim anschließenden Buffet besteht Gelegenheit, alle Fragen zu den Fonds im persönlichen Gespräch zu klären. Hier trifft man alte Bekannte oder lernt neue kennen. Networking funktioniert bei persönlicher Begegnung und nicht beim anonymen Webinar.

Auch Fußball: Deutschland gegen Ungarn

Für die Berliner Veranstaltung gibt es noch ein besonderes Schmankerl, denn die Frage, ob Sie die Mixed ChampionsTour bis zum letzten Vortrag besuchen oder ob Sie doch lieber das Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen Ungarn sehen wollen, erübrigt sich.

Wir beginnen in Berlin bereits um 13:30 Uhr (Empfang ab 13:00 Uhr) und werden die Vorträge rechtzeitig zum Anpfiff beendet haben. In einem Veranstaltungsraum mit eigener Bar wird das Spiel auf die große Leinwand übertragen und unter diesen besonderen Umständen wird zum Buffet auch Wein oder Bier gereicht. Natürlich müssen Sie nicht zwangsläufig Fußball schauen, denn im hinteren Teil des großen Raumes finden Sie an der Bar auch Gelegenheit zum Gespräch mit den Fondsanbietern oder anderen Gästen.

Termine und Links

Melden Sie sich jetzt an, denn auch diese Tour sollten Sie auf keinen Fall versäumen. Termine und Anmeldungs-Links:

3. Juni, Bad Nauheim (bei Frankfurt), Dolce by Wyndham

5. Juni, Düsseldorf, Van der Valk Airport Hotel

11. Juni, München, Maritim Hotel

18. Juni, Hamburg, Steigenberger Hotel

19. Juni, Berlin, Wyndham Garden Hotel

https://www.eventbrite.de/e/mixed-championstour-2024-in-berlin-tickets-870999953307

Empfang (außer Berlin) jeweils ab 13.30 Uhr, Beginn der Vorträge um 14 Uhr, Get-together-Buffet ab 18.45 Uhr.

Informationen zu den sechs Gesellschaften und den von diesen präsentierten Fonds erhalten Sie über die obigen Anmeldungs-Links. Wenn Sie regelmäßig – und frühzeitig – über die Veranstaltungen wie die Mixed ChampionsTour informiert werden wollen, so melden Sie sich einfach in Eventbrite als Follower an. Sie haben noch kein Eventbrite-Profil? Mit dem schnell angelegten Profil können Sie sich für alle Champions-Touren und für unzählige weitere Veranstaltungen anmelden bzw. Tickets buchen.

Nur für Finanzintermediäre

Wichtig: „Alle Einladungen gelten ausschließlich für Finanzintermediäre (Finanzanlage-, Honorar- oder Bankberater, Vermögensverwalter, Family Offices etc.)“, so Jürgen Dumschat. Es kann passieren, dass Sie mehrfach eingeladen werden, weil die teilnehmenden Gesellschaften natürlich aus Datenschutzgründen Ihren Mailverteiler nicht untereinander abgleichen dürfen.

Wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie sich bereits angemeldet haben, so können Sie dies in Ihrem Eventbrite-Profil überprüfen. Wir freuen uns, Sie bei der Mixed ChampionsTour für die teilweise zu Unrecht noch unbekannten Fondskonzepte begeistern zu können.