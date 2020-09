Anknüpfung an erfolgreiches Closing des ersten paneuropäischen Private Debt Fund

Wie sein Vorgänger konzentriert sich der Fonds auf die Bereitstellung von Wachstumskapital für Unternehmen des unteren Mittelstands, um Übernahmen, Expansionen und Umstrukturierungen in Familien- und gründergeführten Unternehmen zu finanzieren.

Der Fonds knüpft an das erfolgreiche Closing des ersten paneuropäischen Private Debt Fund in Höhe von 706,5 Millionen Euro im Jahr 2018 an. Muzinich & Co ist seit 2014 im Bereich European Private Debt tätig, als lokale Teams begannen, in länderspezifische Fonds zu investieren.

Mit paneuropäischem Angebot

„Wir sind einer der wenigen privaten Kreditgeber im unteren Mittelstandsmarkt mit einem paneuropäischen Angebot“, so Kirsten Bode, Co-Head of Private Debt, Pan-Europe. „Die dieser Anlageklasse zugrunde liegende Dynamik verschiebt sich weiterhin beträchtlich.

Unser großes, dediziertes Team von Anlageexperten und die europaweite lokale Präsenz verschafft uns aus unserer Sicht, einen bedeutenden Vorteil beim Zugang zu diesem breiten und vielfältigen Markt. Hierdurch können wir attraktive Wertentwicklungen für unsere Anleger erzielen.“

„Wir gehen davon aus, dass uns die lokale Präsenz einen Vorteil verschafft, wenn es darum geht, Unternehmen mit im Vergleich zum breiten EU Private Debt-Markt günstigen Kreditmerkmalen ausfindig zu machen“, fügt Rafael Torres, Co-Head of Private Debt, Pan-Europe hinzu.

(Muzinich & Co)