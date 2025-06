Amundi veröffentlicht Engagement-Bericht 2024

Jean-Jacques Barberis, Head of Institutional and Corporate Clients Division & ESG bei Amundi, erklärt: „Im Jahr 2024 haben wir unsere Bemühungen in allen Regionen und bei einer Vielzahl von wichtigen Makrothemen verstärkt. Speziell beim Thema Klima wollen wir uns zunächst in den Sektoren mit den größten Auswirkungen engagieren und dann im Laufe der Zeit unser Engagement in allen Sektoren verstärken, da kein Geschäftsmodell gegen Klimaprobleme immun ist. Im Jahr 2025 werden wir die Emittenten weiterhin dazu befragen, wie sie mit spezifischen Nachhaltigkeitsrisiken und deren Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren umgehen. Wir betrachten dies als entscheidend für die Förderung von langfristigem Wirtschaftskapital im Rahmen unserer Bemühungen, Werte für die Portfolios unserer Kunden zu schaffen.“

Stewardship ist ein zentraler Bestandteil der verantwortungsvollen Anlagephilosophie von Amundi. Es wird sowohl durch proaktives Engagement mit Unternehmen als auch durch eine konsequente und transparente Ausübung der Stimmrechte umgesetzt. Dieser konsequente Ansatz hat bei externen Stakeholdern Anerkennung gefunden und Amundi als einen anerkannt führenden Vermögensverwalter weltweit in Sachen Stewardship positioniert, wie die Platzierung in den Voting Matters-Berichten von ShareAction über die Jahre hinweg zeigt. Diese Anerkennung unterstreicht das Engagement von Amundi für die Aufrechterhaltung hoher Standards im Bereich Stewardship und stärkt Amundis Rolle als führendes Unternehmen im Bereich nachhaltiger Anlagepraktiken.

Der Fokus des Engagements bei Amundi zielt darauf ab, die Aktivitäten oder das Verhalten von Unternehmen, in die investiert wird, zu fördern, um auf Dauer wirtschaftliches Kapital zu erhalten, als Teil der Bemühungen, langfristigen Wert für die Portfolios der Kunden zu schaffen. Es ist daher ergebnisorientiert und in den globalen ESG-Prozess integriert.

Amundi hat sich in diesem Bereich konkrete Ziele gesetzt, insbesondere das Ziel, im Vergleich zu 2021 mit 1.000 zusätzlichen Unternehmen über ihre Klimastrategie zu sprechen. Dieses Ziel wurde bereits ein Jahr im Voraus übertroffen.

Höhepunkte des Engagements von Amundi im Jahr 2024:

2.883 befragte Emittenten im Jahr 2024 (+10% gegenüber 2023)

Das Engagement war bei allen wichtigen Themen sehr dynamisch:

1.691 Emittenten engagieren sich für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft (+15%)

759 Emittenten engagieren sich für den Erhalt des Naturkapitals (+23% gegenüber 2023)

1.535 Emittenten, die sich im Bereich Governance für nachhaltige Entwicklung engagieren (stabil gegenüber 2023)

Die Zahl der beteiligten Emittenten ist in allen Regionen gestiegen, insbesondere in den Industrieländern Asiens (+40%), den Schwellenländern (+10%) und Nordamerika (+28%).

45 % der abgeschlossenen Engagements im Jahr 2024 hatten ein positives Ergebnis. Gemäß Amundis internem System von Meilensteinen zur Überwachung des Fortschritts von Engagements gilt das Ergebnis als positiv, wenn der Emittent seine KPIs weitgehend erreicht hat oder auf dem besten Weg ist, dies zeitnah zu tun.

Stimmrechtsausübung 2024 :

Amundi hat an 10.515 Jahreshauptversammlungen teilgenommen

teilgenommen Amundi stimmte für die 82% der klimarelevanten Aktionärsanträge 81 % der Themen, die in den Entschließungen der Aktionäre im sozialen Bereich behandelt werden

Die Ablehnungsquote von Amundi gegenüber den Empfehlungen der Geschäftsführung beträgt 26 % aller Stimmen (vs. 24% 2023).

Der vollständige 2024 Engagement Report ist hier verfügbar.