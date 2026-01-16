Kategorie wählen

Jamestown startet europäischen Immobilienfonds für Privatanleger

Jamestown, ein Anbieter von geschlossenen US-Immobilienfonds in Deutschland, legt mit dem „Jamestown Europa“ den nächsten geschlossenen Publikumsfonds auf

© Jamestown

Mit dem Start des europäischen Immobilienfonds überträgt Jamestown damit den seit 40 Jahren bewährten Investitionsansatz auch auf europäische Mixed-Use-Immobilien im Euroraum und macht diesen erstmals für Privatanlegerinnen und Privatanleger zugänglich.

Der Vermietungsfonds „Jamestown Europa“ soll ein diversifiziertes Immobilienportfolio aufbauen und investiert dafür gezielt in vornehmlich gemischt genutzte Objekte sowie Einzelhandels- und Büroimmobilien mit Wertsteigerungspotenzial. Es ist vorgesehen, bis zum 31.03.2027 Anteile mit einem Emissionsvolumen in Höhe von 50 Millionen Euro zu platzieren. Der Fonds konzentriert sich dabei auf stabile Volkswirtschaften wie Deutschland und die Niederlande sowie auf Regionen mit Wachstumspotenzial wie Spanien und Portugal, wo Jamestown jeweils über jahrelange lokale Präsenzen verfügt.

Privatanlegerinnen und Privatanleger können sich ab einer Mindestzeichnungssumme von 10.000 Euro zzgl. Agio beteiligen. Die jährliche Ausschüttung von 5% auf das investierte Eigenkapital vor Steuern soll durch die laufenden Vermietungseinkünfte generiert werden. Zum planmäßigen Ende der Fondslaufzeit nach sieben bis zwölf Jahren sind durch den Verkauf der Fondsimmobilien Rückflüsse von 110% vor Steuern angestrebt.

Strategische Produktausweitung: Auch in Europa Wertsteigerung durch Placemaking

„Mit unserem Schritt nach Europa erweitern wir unser Angebot, ohne unseren bewährten Anspruch aufzugeben. Unser erster Europafonds für Privatanleger markiert den Beginn einer neuen Produktlinie, die sorgfältig ausgewählte Immobilien mit hohem Wertsteigerungspotenzial bietet. Dabei setzen wir weiterhin auf unsere jahrzehntelange Erfahrung und unser erfolgreiches Placemaking-Konzept, um lebendige, nutzerorientierte Orte zu schaffen und für unsere Anleger die besten Ergebnisse zu erzielen“, sagt Fabian Spindler, Geschäftsführer bei Jamestown.

„Unsere hauseigenen Spezialisten-Teams verfügen über viele Jahre an Erfahrung auf den europäischen Zielmärkten unseres neuen Europafonds – das gilt für das Thema Transaktionen ebenso wie für unsere Kreativ-Teams und Asset-Manager sowie für unsere Experten für Nachhaltigkeit, Projektmanagement und Gebäudeverwaltung. Als Alternative oder Ergänzung unseres weiter bestehenden Angebots an US-Immobilienfonds können Privatanlegerinnen und Privatanleger nun ohne Währungsrisiko ihr Portfolio mit europäischen Immobilien-Beteiligungen abrunden“, ergänzt Spindler.

Erstes Fondsobjekt bereits gesichert – Mixed-Use-Immobilie im Herzen Berlins

Für die erste Immobilie wurde der Kaufvertrag bereits unterschrieben. Dabei handelt es sich um eine gemischt genutzte Liegenschaft in der Oranienburger Straße 4–5 unweit des Hackeschen Markts im Herzen Berlins. Das sechsteilige Gebäudeensemble umfasst ca. 3.947 Quadratmeter, die aktuell zu 95 % vermietet sind. Etwa die Hälfte der Fläche entfällt derzeit auf Büronutzer, vor allem kleinere Büroeinheiten von 100qm bis 200qm, die in Berlin besonders gefragt sind. Hinzu kommen jeweils ein Viertel für Gastronomie und Einzelhandel sowie ein Viertel für Wohnungen. Die Multi-Tenant-Immobilie zeichnet sich damit vor allem durch ihre zentrale, gefragte Szenelage, den historischen Gebäude-Charakter und die hochwertig gestalteten Flächen aus.

