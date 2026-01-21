Kategorie wählen

Alpha Enhanced: Eine neue Generation aktiver ETFs von BNP Paribas Asset Management

Aktive ETFs verbinden Effizienz und Flexibilität: Sie kombinieren die Vorteile passiver Produkte wie niedrige Kosten, Transparenz und Liquidität mit gezieltem aktivem Management und ermöglichen Strategien, die über reines Indextracking hinausgehen

Der Markt für aktive ETFs wächst rasant. Zwar machen sie in Europa nur 2,5 % des Gesamtmarkts aus, doch die Zuflüsse steigen schneller als bei passiven Fonds. Anleger suchen zunehmend Lösungen, die neben Effizienz auch die Chance bieten, Benchmarks zu übertreffen. Multi-Faktor-Strategien mit den Faktoren Value, Qualität, Momentum und niedriger Volatilität ermöglichen dies bei ausgewogenem Risiko-Ertrags-Verhältnis und bieten gleichzeitig Raum für nachhaltige Ausrichtungen.

Aktive ETFs wie die Alpha Enhanced Aktien-ETFs von BNP Paribas verbinden die Vorteile klassischer Investmentfonds und ETFs: Sie bieten Liquidität, Transparenz und moderate Kosten bei gezielter Titelauswahl, um die Benchmark zu schlagen. Die ETFs decken die Regionen USA, Europa und Welt ab, sind als SFDR Artikel-8-Fonds nachhaltig ausgerichtet und richten sich an institutionelle Anleger, Vermögensverwalter sowie langfristig orientierte Privatanleger.

Alpha Enhanced ETFs stehen für Flexibilität und gezielte Gewichtung, kombinieren Diversifikation mit aktiven Elementen und haben einen niedrigen Tracking Error. Sie bieten die Effizienz von ETFs, die Kompetenz aktiven Managements und geringere Kosten als traditionelle aktive Fonds. Frühzeichner profitieren in der Einführungsphase von einem Rabatt auf die laufenden Gebühren.

Fazit: Alpha Enhanced ETFs verbinden die Vorteile von passiven und aktiven Fonds und ermöglichen durch systematische Multi-Faktor-Strategien die Chance, Benchmarks zu übertreffen – eine neue Generation kosteneffizienter und flexibler Investmentlösungen.

Onfos hier

