Alken European Opportunities: Starke Fundamentaldaten trotzen negativer Marktstimmung

„Während wachstumsorientierte US-Standardwerte unter Druck geraten, verbessert sich das Umfeld für europäische Aktien, insbesondere für Small- und Mid-Caps weiter“, sagt Nicolas Walewski, Gründer und Portfoliomanager des Alken Fund European Opportunities und Alken Fund European Small Caps. Positive Impulse erwartet er unter anderem durch eine weniger restriktive Regulierungspolitik der neuen Europäischen Kommission und wirtschaftsfreundlicheren Maßnahmen wie in Deutschland mit einer neuen Regierung. Das verschaffe den europäischen Zentralbanken mehr geldpolitischen Spielraum als in den USA, wo Faktoren wie die geplanten Einfuhrzölle, ein angespanntes Arbeitsmarktumfeld und ein hohes Haushaltsdefizit die Inflationsrisiken weiter steigen lassen.

Die Stärke europäischer Unternehmen

Walewski betont, dass der historisch hohe Bewertungsabschlag europäischer Nebenwerte gegenüber Standardwerten nicht mit den soliden Fundamentaldaten vieler kleiner und mittelständischer Unternehmen übereinstimmt. Diese Diskrepanz schafft seiner Ansicht nach attraktive Investitionsmöglichkeiten in einem Segment, das sich nach signifikanten Tiefstbewertungen stets als äußerst profitabel erwiesen hat. Zusätzlich drücke der allgemeine Pessimismus gegenüber europäischer Aktien im Allgemeinen auf die Kurse: „Noch nie waren die Erwartungen an europäische Dividendentitel so niedrig“, so Walewski. „Das eröffnet seltene Chancen, sich günstig im Markt zu positionieren. Sobald Unternehmen sichtbarer von den verbesserten Rahmenbedingungen profitieren, kehrt der Appetit auf europäische Aktien zurück und die Kurse werden wieder steigen.“

Die oft geäußerte Sorge, dass europäische Unternehmen, insbesondere kleinere Firmen, durch eine schwächere Weltwirtschaft und Deindustrialisierungs-Tendenzen in Ländern wie Deutschland benachteiligt seien, teilen die Alken-Experten nicht. „Viele dieser Unternehmen haben ein breit diversifiziertes Portfolio, das auf Zukunftsthemen wie Energiewende, Digitalisierung sowie Gesundheits- und Wellness-Trends ausgerichtet ist“, erklärt Walewski. Zudem seien europäische Unternehmen heute finanziell stabiler als früher und weniger hoch verschuldet. Viele dieser Schulden seien an variable Zinssätze gekoppelt, was den Unternehmen mehr Flexibilität eröffne. Darüber hinaus sei der Anteil der lokal erwirtschafteten Erträge in Europa rückläufig: Aktuell entfallen nur noch 30 % der Umsätze der Unternehmen des MSCI Europe auf die europäischen Industrieländer (ohne das Vereinigte Königreich).

Starke Performance des Alken Small Cap Europe und des Alken European Opportunities

Das hohe Kurspotenzial von unterbewerteten Unternehmen, zeigt sich auch in der Performance des Alken European Opportunities und des ALKEN Fund Small Cap Europe. Im Alken European Opportunities erzielte das Team mit den ca. 60 ausgewählten Werten per Ende Februar eine 12-Monatsperformance von 28 . Zu Prozentder hohen Outperformance gegenüber dem MSCI Europe, der im gleichen Zeitraum nur ein Plus von 15,7 Prozent aufweist, haben u.a. besonders erfolgreiche Investments in den Branchen Industrie und Kommunikationsdienste beigetragen.*

Von den steigenden Verteidigungsausgaben in der EU und Deutschland profitierten vor allem Topholdings wie Rheinmetall und die Renk-Gruppe. Rheinmetall gehört zu den Unternehmen, in die Alken bereits lange vor dem russischen Angriff auf die Ukraine investiert hat. „Das Potenzial von Rheinmetall ist weiterhin unterschätzt“, ist Walewski überzeugt. Ein weiteres Unternehmen mit starker Performance ist die VusionGroup, ein führender Anbieter digitaler Handelslösungen. Das Unternehmen profitierte von außergewöhnlich hohen Auftragseingängen und steigenden Margen, was sich positiv auf die Geschäftsentwicklung ausgewirkt hat.

Auch der von Nicolas Walewski und Marc Festa gemanagte und mehrfach ausgezeichnete Alken Fund Small Cap Europe nutzt solche Chancen konsequent. Mit einem Volumen von rund 325 Mio. Euro können die aktiven Manager den Fonds mit einer hohen Flexibilität und unabhängig vom MSCI Europe Small Cap positionieren. Auf der Grundlage der Unternehmensselektion sind Aktien aus Deutschland und Italien sowie französische Werte deutlich stärker gewichtet als im Vergleichsindex. Auch dieser Fonds konnte in den vergangenen 12-Monaten per Ende Februar mit einer Wertentwicklung von 27% seine Benchmark, den MSCI Europe, der um 11,5% zulegte, deutlich übertreffen.*