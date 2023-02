Abflüsse von 32 Millionen US-Dollar, steigende Preise lassen AuM auf den höchsten Stand seit August 2022 wachsen

Bei Anlageprodukten mit digitalen Vermögenswerten kam es in der vergangenen Woche zu Abflüssen in Höhe von insgesamt 32 Millionen US-Dollar, den größten seit Ende Dezember 2022. Mitte der letzten Woche waren die Abflüsse mit 62 Millionen US-Dollar noch deutlich höher, aber die Stimmung verbesserte sich bis Freitag.

CoinShares erfasst wöchentlich die Zu- und Abflüsse in ETPs, Investmentfonds und OTC-Trusts, die sich auf Bitcoin, Ether und andere digitale Vermögenswerte beziehen. Anlageprodukte mit digitalen Vermögenswerten verzeichneten in der vergangenen Woche Abflüsse in Höhe von insgesamt 32 Millionen US-Dollar, die größten seit Ende Dezember 2022. Mitte der letzten Woche waren die Abflüsse mit 62 Millionen US-Dollar deutlich höher, aber die Stimmung verbesserte sich bis Freitag mit Zuflüssen von 30 Millionen US-Dollar. Die negative Stimmung unter den ETP-Anlegern schlug sich nicht auf den breiteren Markt nieder, da die Bitcoin-Preise im Laufe der Woche um 10 Prozent stiegen. Dieser Preisanstieg ließ das gesamte verwaltete Vermögen (AuM) auf 30 Milliarden US-Dollar ansteigen, den höchsten Stand seit August 2022. Wir glauben, dass dies darauf zurückzuführen ist, dass ETP-Anleger im Vergleich zum breiteren Markt weniger optimistisch in Bezug auf den jüngsten regulatorischen Druck in den USA sind.

Bitcoin trug die Hauptlast der negativen Stimmung und verzeichnete Abflüsse in Höhe von fast 25 Millionen US-Dollar, während Short-Bitcoin-Investmentprodukte Zuflüsse in Höhe von 3,7 Millionen US-Dollar verzeichneten und mit 38 Millionen US-Dollar zu den größten Zuflüssen in diesem Jahr gehören, die nur von Bitcoin mit 158 Millionen US-Dollar übertroffen werden.

Die negative Stimmung war sehr gemischt, wobei Ethereum, Cosmos, Polygon und Avalanche Abflüsse in Höhe von 7,2 Millionen US-Dollar, 1,6 Millionen US-Dollar, 0,8 Millionen US-Dollar bzw. 0,5 Millionen US-Dollar verzeichneten. Während Aave, Fantom, XRP, Binance und Decentraland allesamt Zuflüsse zwischen 0,36 und 0,26 Millionen US-Dollar verzeichneten.

Blockchain-Aktien verzeichneten in der vergangenen Woche Zuflüsse in Höhe von insgesamt 9,6 Millionen US-Dollar und haben damit sechs Wochen in Folge Zuflüsse verzeichnet, was auf eine konstruktivere Stimmung unter den Anlegern hinweist.

In einem wöchentlichen Rückblick analysiert James Butterfill, Head of Research von CoinShares, die Zu- und Abflüsse in nachgefragte ETPs, Investmentfonds und OTC-Trusts, die sich auf Bitcoin, Ether und andere digitale Vermögenswerte beziehen. Die Kapitalflüsse sind nach Anbietern und Vermögenswerten ausgewiesen. Aus dem Report lassen sich die Einflussfaktoren auf die jüngsten Kursbewegungen ableiten und Aussagen über die aktuelle Anlegerstimmung in der Welt der digitalen Vermögenswerte treffen.

(James Butterfill)