Aberdeen Investments lanciert drei Enhanced Index Artikel 8-Fonds

Aberdeen Investments („Aberdeen“) hat drei neue Artikel‑8‑Aktienfonds aufgelegt, die globale, amerikanische und europäische Aktien im Rahmen von Enhanced‑Index‑Strategien in Form in Luxemburg domizilierter SICAV bündeln

Mit diesen Neuauflegungen erweitert Aberdeen sein bestehendes Angebot an Enhanced‑Index‑Lösungen für globale, US‑ und Europa-Aktien. Gleichzeitig macht das Unternehmen diesen systematischen Anlageansatz, der die Vorteile aktiver und passiver Strategien kombiniert, erstmals Anlegerinnen und Anlegern außerhalb des Vereinigten Königreichs zugänglich.

Die Fonds werden in Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Norwegen, Portugal, Singapur, Spanien, Schweden, der Schweiz und Großbritannien vertrieben. Sie weisen eine laufende Kostenquote (OCF) von 0,25 % (Global, Europa) bzw. 0,20 % (USA) auf und richten sich an Anleger außerhalb Großbritanniens.

Enhanced‑Index‑Portfolios kombinieren aktive und passive Elemente und zielen über eine quantitative, datenbasierte Methodik darauf ab, mit breit diversifizierten Engagements in den wichtigsten Aktienmärkten eine moderat überdurchschnittliche Wertentwicklung gegenüber den jeweiligen Benchmarks zu erzielen.

John McCareins, Chief Client Officer bei Aberdeen Investments, kommentiert:
„Die Nachfrage nach kosteneffizienten Aktienlösungen wird nicht nachlassen, sondern sich weiterentwickeln. Anleger im In‑ und Ausland suchen zunehmend nach Strategien, die ein höheres Partizipationspotenzial an positiven Marktbewegungen bieten, ohne dabei auf die Transparenz und Effizienz passiver Ansätze zu verzichten. Nachdem wir diese systematischen Strategien seit über zehn Jahren im Vereinigten Königreich umsetzen, ist es nun folgerichtig, dieses Know-how global auszurollen. Enhanced‑Index-Lösungen gehören zu unseren strategischen Schwerpunkten für 2026 – ein Ausdruck sowohl des erheblichen Marktpotenzials als auch des langfristigen Vertrauens unserer Kunden in diesen Ansatz.“

Das Quant‑Team von Aberdeen besteht aus über zwanzig Anlageexperten mit durchschnittlich fast zwanzig Jahren Erfahrung und verwaltet zum 31. Dezember 2025 ein Gesamtvermögen von 110,2 Mrd. GBP über alle Anlageklassen hinweg.

Nick Millington, Head of Systematic Index Solutions – Enhanced Index bei Aberdeen Investments, sagt:
„Unser systematischer, regelbasierter Enhanced‑Index‑Ansatz zielt auf eine konsistente risikoadjustierte Wertentwicklung ab, indem er sich auf Renditetreiber konzentriert und gleichzeitig ungewollte Risiken begrenzt.

Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal unserer Strategie ist das dynamische Management makroökonomischer und thematischer Faktoren und Risiken, etwa KI‑Trends oder Ölpreisschocks. Unsere proprietäre Plattform ermöglicht es uns, unerwünschte Exposure zu derartigen Risiken präzise zu identifizieren und zu steuern. Dies verschafft uns die Möglichkeit, zusätzliche Renditepotenziale zu erschließen, ohne signifikant von der Benchmark abzuweichen.

Unsere Fonds streben eine aktive Rendite bei geringem Tracking Error an. Innerhalb dieses Rahmens fokussieren wir uns auf Unternehmen mit starken Value‑, Quality‑ und Momentum‑Eigenschaften, also Unternehmen, die gut geführt und attraktiv bewertet sind und vom Markt in Form steigender Aktienkurse honoriert werden.

Jeder Anlageansatz, Enhanced Index, passiv oder aktiv, erfüllt je nach Anlegerprofil eine klare Funktion. Oftmals werden sie in Portfolios kombiniert. Enhanced‑Index‑Strategien bieten hier eine effiziente Möglichkeit, aktive und passive Elemente in einer einzigen Allokation zu vereinen.“

Ausschließlich semiprofessionellen bzw. professionellen Investoren vorbehalten – für Privatanleger nicht geeignet.

