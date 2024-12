800 Jahre franziskanische Geschichte übersetzt in ein Investment

Nachdem Franziskus von Assisi seinen Brüdern und Schwestern auftrug, kein Geld anzufassen, orientierten sich die nachfolgenden Generationen von Franziskanern an einem verantwortungsbewussten Umgang damit. Es erfolgte die Erweiterung des Kapitalbegriffes um wenigstens eine zusätzliche Dimension. Das Ausgeben von Geld und das Investieren von Kapital kann im Prinzip nicht von einer Wirkung getrennt werden – es wird stets eine Wirkung entfaltet. Entscheidend hierbei ist die Frage, welche genau?

Auch bei den Franziskanern gibt es kein heiliges Geld, aber den Versuch eines bestmöglich verantwortungsvollen Umgangs mit dem Einsatz von Kapital. Ausgerichtet neben ökonomischen Zielen ebenso an sozialen, kulturellen und ökologischen. An des von Sebastian Riefe genannten Verkaufs von Microsoft aus dem Portfolio wird dies deutlich erkennbar. Bei den Verfehlungen, die ethisch kontroversen Geschäftspraktiken betreffend, werden keine Ausnahmen gemacht. Was die franziskanischen Gelehrten und Unternehmer dazu gesagt hätten, wissen wir nicht. Heute nennt es sich ESGStringenz. Diese ist ebenso Teil der Investmentstrategie wie die Dividenden- und Wachstumsstrategie der fundamentalen Selektion investierbarer Titel.

Wir sind an langfristigen Investitionen interessiert und bleiben Unternehmen, wenn kein Verstoß gegen Positiv- oder Ausschlusskriterien vorliegt oder sich fundamental etwas ändert, so lange wie möglich treu. Konjunkturelle Volatilität halten wir aus und setzen auf die Kontinuität guter Ergebnisse statt auf deren Höhe. Zehn Prozent des Portfolios sind länger als zehn Jahre Bestandteil der Allokation und 30 Prozent länger als fünf Jahre. Von den sogenannten glorreichen Sieben befindet sich derzeit nur NVIDIA in unseren Investments, welche wir 2017 erstmals aufnahmen.

Und wenn wir über Wirkung sprechen, dann gibt es neben der finanziellen auch eine außerfinanzielle. Die terrAssisi-Fondsfamilie wurde vor 15 Jahren von dem Hilfswerk Franziskaner Helfen initiiert. Es erhält somit einen Teil der Verwaltungsvergütung als sogenannte Initiator Fee. Daraus werden dann unter anderem die Arbeit des Hilfswerks und die Realisierung von Hilfsprojekten unterstützt.

TERRASSISI