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Investmentfonds

29 Jahre alter Fonds zeigt die Kraft des erfolgreichen Investierens

Warum echte Substanz keine Pause macht, besonders nicht mit ein und demselben Fondsmanager. Dr. Hendrik Leber, Gründer und Portfoliomanager von ACATIS, berichtet über seinen ältesten Fonds, den ACATIS Aktien Global

© Acatis

„Im Markt zu sein schlägt das Timing des Marktes.“ Als wir den ACATIS Aktien Global Fonds im Mai 1997 auflegten, war die Welt eine andere. Doch unsere Philosophie des Value Investings gab es bereits und ist über ein Vierteljahrhundert hinweg mit uns gereift. Wir vertrauen auf die Kraft produktiven Kapitals – und die Zahlen geben uns recht: Eine Wertsteigerung von nahezu 1.200 Prozent* seit Start ist kein Zufall, sondern das Ergebnis disziplinierter Selektion (*9,3 Prozent p.a. gegenüber 8,2 Prozent p. a. des MSCI). Wir investieren in echte Unternehmenssubstanz, und zwar in der Regel stets 100% des Fondsvermögens.

Was macht den ACATIS Aktien Global Fonds in einem Marktumfeld voller ETFs immer noch interessant und relevant? Ein passiver Weltindex kauft alles – auch die Verlierer von morgen. Wir hingegen filtern mit Einsatz unserer Kennzahlen aus einem Universum von 15.000 Titeln nur die rund 50-80 besten heraus. Zunächst scannt eine maßgeschneiderte KI objektiv nach Value-Mustern, während wir danach nach dem suchen, was wir „Buffett 2.0“ nennen.

Das bedeutet: Wir suchen Firmen mit monopolartigen Burggräben, mit einem inneren hohen Wert und gleichzeitig niedrigem Preis an der Börse. Wir untergewichten die USA dort, wo Bewertungen absurd werden, und finden stattdessen Perlen in Regionen wie Japan oder Europa, die ein indexorienterter ETF oft übersieht. Und für Sie sicher auch interessant: Der ACATIS Aktien Global Fonds ist klimaneutral. Wir neutralisieren die CO2-Emissionen der Portfolio-Unternehmen aktiv durch Klimaschutzzertifikate. Für uns ist das auch ein Investment mit Verantwortung.

Seit fast 30 Jahren beweisen wir: Wer über einen aktiven Investmentfonds erfolgreiche Unternehmen der Welt besitzt, braucht keine Angst vor der Zukunft zu haben. Er gestaltet sie mit.“

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